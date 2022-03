Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा दिल्ली में हुए थे गिरफ्तार, जानें वजह

Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि विजय शेखर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने एक कार को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि उन्हें बाद में जमानत दे दी गई थी. बता दें कि ये घटना बीते महीने 22 फरवरी को हुई थी.

दरअसल, मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपनी जगुआर लैंड रोवर कार से दक्षिणी दिल्ली की DCP बेनिता मेरी जैकर की कार को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी थी. इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

Delhi | Vijay Shekhar Sharma, founder and CEO of Paytm, was arrested and later released on bail for ramming his car into the vehicle of DCP South in the month of February