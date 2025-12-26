Delhi Crime: पर्किंग विवाद में 19 वर्षीय युवक को गोली, करावल नगर में सनसनी

उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में 19 साल के एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई. घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

और पढ़ें

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजकर 16 मिनट पर करावल नगर थाना पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गली नंबर 6, प्रेम विहार, करावल नगर पहुंची. मौके पर एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसकी पहचान प्रिंस उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम विकास कुमार, निवासी ईस्ट नाथू कॉलोनी, ज्योति नगर के रूप में हुई.

पार्किंग विवाद में 19 वर्षीय युवक को गोली मारी

पुलिस ने घायल युवक को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने युवक पर गोली चला दी.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

Advertisement

घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की और अप्रिय घटना न हो. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है.

---- समाप्त ----