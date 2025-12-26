scorecardresearch
 
Delhi Crime: पर्किंग विवाद में 19 वर्षीय युवक को गोली, करावल नगर में सनसनी

उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में पार्किंग विवाद के दौरान 19 वर्षीय युवक प्रिंस को गोली मार दी गई. घटना 26 दिसंबर की शाम की है. घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के साथ आरोपियों की तलाश जारी है.

पार्किंग विवाद में युवक को गोली मारी (Photo: Representational)
उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में 19 साल के एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई. घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजकर 16 मिनट पर करावल नगर थाना पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गली नंबर 6, प्रेम विहार, करावल नगर पहुंची. मौके पर एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसकी पहचान प्रिंस उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम विकास कुमार, निवासी ईस्ट नाथू कॉलोनी, ज्योति नगर के रूप में हुई.

पार्किंग विवाद में 19 वर्षीय युवक को गोली मारी

पुलिस ने घायल युवक को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने युवक पर गोली चला दी.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की और अप्रिय घटना न हो. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है.

