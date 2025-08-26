scorecardresearch
 

दिल्ली: लड़की का पीछा कर गंदे इशारे कर रहा था युवक, POCSO एक्ट में केस दर्ज

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में नाबालिग लड़की का पीछा करने और अशोभनीय इशारे करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 12 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया.

लड़की बहन के साथ बाजार गई थी- (Photo: Representational)
राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक नाबालिग लड़की का पीछा करने और अशोभनीय हरकत करने के आरोप में पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शादाब खान के रूप में हुई है.

बहन के साथ बाजार में सामान खरीदने गई थी लड़की
पुलिस के अनुसार, यह मामला 24 अगस्त को सामने आया, जब पीड़िता के परिवार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि लड़की अपनी बहन के साथ बाजार में सामान खरीदने गई थी. इसी दौरान उसने देखा कि एक अज्ञात युवक उनका पीछा कर रहा है.

लड़की ने बताया कि घर लौटने के बाद भी वही युवक मोहल्ले के चौक तक उनके पीछे-पीछे आया और वहां खड़े होकर अशोभनीय इशारे करने लगा. इसके बाद जब उसके पिता ने उसे दोबारा दुकान पर भेजा तो लड़की ने देखा कि आरोपी चौक पर ही मौजूद था और फिर से परेशान कर रहा था.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पीड़िता ने तुरंत इसकी जानकारी अपने पिता को दी. इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. शिकायत के आधार पर पहाड़गंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (स्टॉकिंग) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पूछताछ शुरू की. इसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई और शिकायत दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर उसे दबोच लिया गया.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि शादाब खान कानपुर का रहने वाला है और कुछ समय से दिल्ली में आकर रह रहा था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्टॉकिंग और अशोभनीय हरकतें गंभीर अपराध हैं और खासकर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

