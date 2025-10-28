scorecardresearch
 

Feedback

क्लाउड सीडिंग के तीन घंटे बाद भी नहीं हुई बारिश, AAP ने कहा- आर्टिफिशियल रेन के नाम पर फर्जीवाड़ा

राजधानी दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया गया. ट्रायल के तीन घंटे बाद अब तक भी दिल्ली के किसी इलाके में बारिश की जानकारी सामने नहीं आई है. अधिकारियों का दावा था कि 15 मिनट से 4 घंटे के भीतर बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन तीन घंटे बाद भी आसमान साफ नजर आ रहा है.

Advertisement
X
दिल्ली में किए गए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल. (AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)
दिल्ली में किए गए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल. (AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)

दिल्ली में आज दोपहर क्लाउड सीडिंग के कई ट्रायल किए गए. लेकिन रेखा सरकार का यह ट्रायल फिलहाल सवालों के घेरे में है. दो घंटे बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई है, जिस पर आप (AAP) ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है. AAP ने इसे आर्टिफिशियल रेन के नाम पर फर्जीवाड़ा बताया है. 

क्लाउड सीडिंग के बाद अधिकारियों ने दावा किया था कि 15 मिनट से 4 घंटे के भीतर बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन तीन घंटे बाद भी आसमान साफ नजर आ रहा है.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के इस ट्रायल पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने लिखा, 'बारिश में भी फर्ज़ीवाड़ा, कृत्रिम वर्षा का कोई नामुनिशान नहीं दिख रहा है. इन्होंने सोचा होगा देवता इंद्र करेंगे वर्षा. सरकार दिखाएगी खर्चा.'

सम्बंधित ख़बरें

Cloud Seeding
असली बारिश से कितनी अलग Artificial Rain?  
Delhi में सफल Cloud Seeding Trial, जानें अब आगे क्या? 
cloud seeding in delhi
आधे घंटे की उड़ान, फ्लेयर्स से निकलती चिंगारी और... दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग का Video 
Significant preparations to tackle pollution in Delhi; artificial rain will soon be implemented.
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की बड़ी तैयारी, जल्द होगी कृत्रिम बारिश 
Air Strike on Pollution in Delhi, Preparation for Artificial Rain
दिल्ली में प्रदूषण पर 'एयर स्ट्राइक', कृत्रिम बारिश की तैयारी 

'देवता इंद्र करेंगे वर्षा, सरकार दिखाएगी खर्चा'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'इंद्र देवता भी सरकार का साथ नहीं दे रहे. कल शाम को थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही थी लेकिन अब तो जो थोड़े बहुत बादल दिख रहे थे, वो भी चले गए.'

दिल्ली में हुआ ट्रायल

बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया. अब इसके तीन ट्रायल हो चुके हैं. इसके लिए IIT कानपुर के Cessna एयरक्राफ्ट ने मेरठ से उड़ान भरी और खेकरा, बुराड़ी, नार्थ करोल बाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर जैसे इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया. इस दौरान पायरो तकनीक का उपयोग करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए. 

Advertisement

मंत्री सिरसा ने दी क्लाउड सीडिंग की जानकारी

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 8 फ्लेयर्स को यूज किया गया. एक फ्लेयर 2.5 kg की है और लगभग दो से ढाई मिनट तक चलती है. इस पूरे प्रोसेस में आधा घंटा लगा था. 

इस ट्रायल के बाद बाहरी दिल्ली के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई थी. लेकिन यह बादलों में नमी पर निर्भर करता है. फिलहाल नमी कम है, क्योंकि दिल्ली में मौसम विभाग द्वारा अनुमानित तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement