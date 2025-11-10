Delhi: माता-पिता से झगड़े का बदला, दो साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पप्पू उर्फ पागल गिरफ्तार 

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दो साल के मासूम की हत्या के मामले का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस ने कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शाका उर्फ पप्पू उर्फ पागल (40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो भगवत दीन का बेटा है और एक भगोड़ा जीवन जी रहा था.

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच इंस्पेक्टर दीपक पांडे के नेतृत्व में की जा रही थी. टीम ने अपराध स्थल से मिले सुरागों के आधार पर लगातार जांच की और दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में छापेमारी की. आखिरकार टीम को सफलता मिली और आरोपी को पकड़ लिया गया.

दो साल के मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझी

पूछताछ में आरोपी शाका ने हत्या की बात कबूल की. उसने बताया कि वारदात वाली रात उसका मृत बच्चे के माता-पिता के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था. गुस्से में आकर उसने यह जघन्य कदम उठाया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी एक चोरी के मामले में शामिल रहा है. वर्तमान में उससे पूछताछ जारी है ताकि हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम को स्पष्ट किया जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले को सुलझाने में इंस्पेक्टर दीपक पांडे और उनकी टीम के सतत प्रयासों की सराहना की जा रही है, जिन्होंने बिना थके अपराधी तक पहुंचने का काम किया.

