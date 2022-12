MCD Election: दिल्ली मेट्रो और बसों की टाइमिंग में बदलाव, ट्रैफिक पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी

Delhi MCD Elections 2022: देश की राजधानी दिल्ली में आज (रविवार), 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव (MCD) के लिए वोट डाले जाने हैं. एमसीडी चुनाव के दिन लोगों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिल्ली मेट्रो सर्विस के टाइम में बदलाव किया है.

डीएमआरसी के मुताबिक, चुनाव के दिन आज यानी रविवार, 4 दिसंबर को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई. दिल्ली मेट्रो के मुताबिक, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन उपलब्ध रही जबकि सुबह 6 बजे के बाद सेवाएं बाकी रविवार की तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगी. बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक वोटिंग होगी.

DMRC ने एमसीडी चुनाव के दिन मेट्रो की सभी लाइनों पर 4 बजे से ही यात्री सेवा शुरू करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकिं पोलिंग बूथों पर ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारियों को अपने ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे भी घरों से निकलना था. वहीं, दिल्ली परिवहन निगम ने भी तड़के 3 बजे से ही बसों का संचालन शुरू कर दिया. वहीं, जाम से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है.

