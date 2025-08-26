scorecardresearch
 

दिल्ली में चली 'मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन', रेलवे ट्रैक के पास मच्छरों के खात्मे की अनोखी पहल

दिल्ली में मच्छरों की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए नॉर्दर्न रेलवे और नगर निगम ने मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन शुरू की है. यह ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे बने गड्ढों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव करेगी. यह अभियान 6 हफ्तों तक चलेगा और कुल 12 राउंड में पूरा होगा.

नॉर्दर्न रेलवे और नगर निगम ने शुरू की मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन (Photo: Screengrab)
दिल्ली में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने नगर निगम दिल्ली के साथ मिलकर मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन शुरू की है. यह ट्रेन 22 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेयर राजा इकबाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की. इस मौके पर डिविजनल रेलवे मैनेजर पुष्पेश रमन त्रिपाठी और दिल्ली डिविजन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

यह ट्रेन प्रत्येक सफर में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. ट्रेन पर नगर निगम की तरफ से लगाया गया ट्रक माउंटेड पावर स्प्रेयर एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव करेगा. छिड़काव की दूरी रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 50-60 मीटर तक होगी.

नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू की मच्छर टर्मिनेटर ट्रेन

जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन राठदाना तक आदर्श नगर और बादली के रास्ते जाएगी और फिर नई दिल्ली लौटेगी. आने वाले दिनों में यह एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी 27 सितंबर 2025 तक छिड़काव करेगी. अभियान के तहत हर हफ्ते छिड़काव होगा.

रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ होगा छिड़काव

छह हफ्तों में कुल 12 राउंड पूरे किए जाएंगे, जिससे मच्छरों के प्रजनन को काफी हद तक रोका जा सकेगा. रेलवे कॉलोनियों और रेलवे भूमि पर भी मच्छरों की रोकथाम के लिए सफाई, ओवरहेड टैंकों की सफाई और ढक्कनों की मरम्मत की जा रही है.

