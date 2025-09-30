Delhi: बरसाती पानी में बह कर MCD के खुले नाले में समा गया युवक, रूह कंपा देगा Video

दिल्ली के महरौली इलाके में मंगलवार दोपहर तेज बारिश के दौरान एक युवक बरसाती पानी में बह कर MCD के खुले नाले में गिर गया. यह नाला दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबद्दीन बख्तियार काकी के दरवाजे के ठीक बाहर स्थित है. घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी की तेज धार में युवक बहता चला जा रहा है. इस दौरान दुकानदार जाहिद ने युवक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक नाले में बह गया. घटना को वीडियो बनाने वाले दुकानदार सैयद नसरुद्दीन ने भी रिकॉर्ड किया.

नाले में बह गया युवक

इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने नाले में युवक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक युवक का पता नहीं चल पाया. घटना से यह साफ है कि दिल्ली में सिविक एजेंसियों के दावे केवल कागज पर हैं.

युवक को खोजने का प्रयास जारी

खुले नाले और सुरक्षा की कमी के कारण ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. खासतौर पर यह घटना एक धार्मिक स्थल के सामने हुई, जहां देश-दुनिया से लोग आस्था जताने आते हैं. इस घटना ने सवाल खड़ा किया है कि क्या सिविक एजेंसियां भविष्य में सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी. प्रशासन की जिम्मेदारी है कि खुले नालों और बरसाती पानी के मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसे हादसे फिर से न हों.



(रिपोर्ट- अमरदीप कुमार)

