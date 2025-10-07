scorecardresearch
 

'अपने ही देश में पराया सा लगा...', दिल्ली में मेघालय की युवती को Ching chong China कहकर चिढ़ाया, बताई आपबीती

दिल्ली में मेघालय की एक युवती के साथ नस्लीय अपमान का मामला सामने आया है. युवती ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्टकर बताया कि उसे Ching chong China कहकर चिढ़ाया गया. कमला नगर मार्केट और मेट्रो में दो बार लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की.

दिल्ली में मेघालय की युवती के साथ नस्लीय टिप्पणी (Photo: Screengrab)
राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक युवती के साथ नस्लीय टिप्पणी और बदसलूकी का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती मूल रूप से मेघालय की रहने वाली है. उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने साथ हुई अभद्रता की जानकारी दी है.

युवती ने बताया कि वह कमला नगर मार्केट में सामान खरीदने गई थी, जहां तीन से चार लड़कों ने उसके साथ नस्लीय टिप्पणी की और बदसलूकी की. उन्होंने उसे Ching chong China कहकर अपमानित किया. इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर और अंदर भी उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया.

मेघालय की युवती के साथ नस्लीय टिप्पणी

वायरल वीडियो में युवती ने कहा कि उसे एक ही दिन में दो बार नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा. पहले कमला नगर में और फिर मेट्रो में. इसके अलावा पीड़िता ने कहा कि लोगों ने मुझे देखकर हंसी उड़ाई और चिल्लाकर कहा Ching chong China. मुझे लगा जैसे मैं अपने ही देश में पराई हूं.

युवती ने वीडियो में लोगों से अपील की कि नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई जाए. उसने लिखा, रैसिज़्म चुप्पी में पनपता है, इसलिए चुप न रहें. पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवती द्वारा अब तक रूप नगर और मॉरिस नगर थानों में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

पीड़िता ने वीडियो वायरल कर नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई

दोनों ही इलाके उसी क्षेत्र में आते हैं, जिनका जिक्र पीड़िता ने अपने वीडियो में किया है. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट समुदाय के प्रति भेदभाव और नस्लीय व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

