फ्लाईओवर से गिरा और आ गया गाड़ी की चपेट में, दिल्ली के पांडव नगर में दर्दनाक हादसा

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में फ्लाईओवर से गिरकर और वाहन की चपेट में आने से गाजियाबाद निवासी 49 साल के राकेश कुमार अग्रवाल की मौत हो गई. घटना एनएच-24 पर देर रात हुई. मौके पर कार और स्कूटर क्षतिग्रस्त मिले. पुलिस का मानना है कि किसी भारी वाहन की टक्कर से वह नीचे गिरा. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली के फ्लाईओवर से गिरा और गाड़ी की चपेट में आया शख्स (Photo: Representational Image)
पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार तड़के एक 49 साल के व्यक्ति की फ्लाईओवर से गिरकर और फिर एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मंगलम कट फ्लाईओवर के पास रात करीब 12 बजे हुई. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति पैदल था या किसी वाहन में सवार था.

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने कहा, 'घटनास्थल पर एक कार और एक स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में मिले, लेकिन पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया जा चुका था.'

अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि बाद में उसकी पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी राकेश कुमार अग्रवाल के रूप में हुई. शिकायतकर्ता, ऑटो चालक अमित कुमार के अनुसार, वह गाजीपुर की ओर जा रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति को फ्लाईओवर से सर्विस रोड पर गिरते देखा. डीसीपी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को कुछ राहगीरों की मदद से कुमार के ऑटो में अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि फ्लाईओवर पर किसी अज्ञात भारी वाहन ने पीड़ित को टक्कर मार दी होगी, जिसके कारण वह नीचे गिर गया. उन्होंने बताया कि पांडव नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
