प्लेटफॉर्म पर चलते-चलते मेट्रो ट्रैक पर गिर गया शख्स और फिर... रूह कंपा देगा ये VIDEO

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन के इस वीडियो में एक शख्स चलते-चलते अचानक मेट्रो ट्रैक पर गिर जाता है. यह हादसा हाल ही में हुआ है. घटना के फौरन बाद वहां मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

यह वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर CISF ने ही अपलोड किया है. सीसीटीवी फुटेज वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स चलते-चलते मेट्रो ट्रैक पर गिर जाता है. इस बीच राहत भरी बात यह रही कि वहां पर कोई मेट्रो नहीं आई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकात था. सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ CISF के जवानों दौड़ते हुए शख्स को बचाया.

CISF के जवानों ने जैसे ही देखा कि युवक प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रैक पर गिर गया है, उसमें से कुछ जवान दौड़ते हुए पहुंचे. एक जवान ने मेट्रो ट्रैक पर उतरकर युवक को उठाया और फिर उसे वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में मदद की. युवक का नाम शैलेंद्र मेहता बताया जा रहा है जोकि दिल्ली के शाहदरा का ही रहने वाला है.

A passenger namely Mr. Shailender Mehata, R/O Shadhara, slipped and fell down on the metro track @ Shahdara Metro Station, Delhi. Alert CISF personnel promptly acted and helped him out. #PROTECTIONandSECURITY #SavingLives@PMOIndia @HMOIndia @MoHUA_India pic.twitter.com/Rx2fkwe3Lh