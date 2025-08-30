दिल्ली: चार बदमाशों का कहर, हत्या के बाद डिलीवरी बॉय से लूटा स्कूटर

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. चार हथियारबंद बदमाशों ने 19 साल के युवक विवेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि विवेक खिरकी एक्सटेंशन का रहने वाला था और पास के एक रेस्टोरेंट में काम करता था. घायल युवक की पहचान 21 साल के अमन के रूप में हुई है, जो विवेक का चचेरा भाई है. अमन भी रेस्टोरेंट में नौकरी करता है और फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत है.

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि घटना की सूचना देर रात करीब 2 बजे मिली. पीसीआर कॉल में बताया गया कि खिरकी एक्सटेंशन के जे ब्लॉक के पास दो युवकों को चाकू मारा गया है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक खून से लथपथ मिले. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां विवेक को मृत घोषित कर दिया गया.

निजी रंजिश में युवक की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद चारों आरोपी खून से सने हाथों के साथ इलाके के जेडी ब्लॉक में एक डिलीवरी एजेंट से स्कूटर लूटकर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के हाथ में चाकू साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस ने हत्या (धारा 103 BNS), हत्या की कोशिश (धारा 109 BNS) और हथियारबंद लूट (धारा 317 BNS) के तहत मामला दर्ज किया है.

मृतक के पिता अजय ने आरोप लगाया कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई है. उन्होंने कहा कि एक आरोपी ने पहले विवेक को धमकी दी थी और उसी ने अपने लोगों को भेजकर हमला करवाया. मृतक की बहन रुबिना ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि परिवार पूरी तरह टूट चुका है और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है.





