scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: चार बदमाशों का कहर, हत्या के बाद डिलीवरी बॉय से लूटा स्कूटर

दिल्ली के मालवीय नगर में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. 19 साल के युवक विवेक की चार हथियारबंद बदमाशों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपियों ने मौके से फरार होते समय डिलीवरी बॉय से स्कूटर भी लूटा. वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
निजी रंजिश में युवक की हत्या (File Photo: ITG)
निजी रंजिश में युवक की हत्या (File Photo: ITG)

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. चार हथियारबंद बदमाशों ने 19 साल के युवक विवेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि विवेक खिरकी एक्सटेंशन का रहने वाला था और पास के एक रेस्टोरेंट में काम करता था. घायल युवक की पहचान 21 साल के अमन के रूप में हुई है, जो विवेक का चचेरा भाई है. अमन भी रेस्टोरेंट में नौकरी करता है और फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत है.

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि घटना की सूचना देर रात करीब 2 बजे मिली. पीसीआर कॉल में बताया गया कि खिरकी एक्सटेंशन के जे ब्लॉक के पास दो युवकों को चाकू मारा गया है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक खून से लथपथ मिले. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां विवेक को मृत घोषित कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटर की टक्कर से युवक की मौत 
Double murder case
दिल्ली में खौफनाक वारदात, गिफ्ट विवाद में पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट 
कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या. (File Photo:ITG)
कालकाजी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोचा, सेवादार की पीट-पीटकर की थी हत्या 
(Photo: Representational )
दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर... घरेलू विवाद में पत्नी-सास की कैंची से हत्या, दामाद गिरफ्तार 
AAP Arvind Kejriwal
'दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?' कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने BJP सरकार को घेरा 

निजी रंजिश में युवक की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद चारों आरोपी खून से सने हाथों के साथ इलाके के जेडी ब्लॉक में एक डिलीवरी एजेंट से स्कूटर लूटकर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के हाथ में चाकू साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस ने हत्या (धारा 103 BNS), हत्या की कोशिश (धारा 109 BNS) और हथियारबंद लूट (धारा 317 BNS) के तहत मामला दर्ज किया है.

Advertisement

मृतक के पिता अजय ने आरोप लगाया कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई है. उन्होंने कहा कि एक आरोपी ने पहले विवेक को धमकी दी थी और उसी ने अपने लोगों को भेजकर हमला करवाया. मृतक की बहन रुबिना ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि परिवार पूरी तरह टूट चुका है और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement