scorecardresearch
 

Feedback

भगोड़े ललित मोदी के भाई पर रेप का आरोप, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

समीर मोदी के खिलाफ 2019 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था. उसी शिकायत के आधार पर 10 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था. एफआईआर में समीर मोदी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (धमकी देने) के तहत केस दर्ज किया गया था.

Advertisement
X
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर मोदी को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. (File Photo- Social Media)
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर मोदी को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. (File Photo- Social Media)

दिल्ली पुलिस ने भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को रेप के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर मोदी को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. वह विदेश से लौटे थे और एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी की गई.

जानकारी के मुताबिक, समीर मोदी के खिलाफ 2019 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था. उसी शिकायत के आधार पर 10 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था. एफआईआर में समीर मोदी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (धमकी देने) के तहत केस दर्ज किया गया था.

एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया

सम्बंधित ख़बरें

Harbhajan singh
'18 साल पहले...', ललित मोदी पर भड़के भज्जी, 'थप्पड़कांड' का वीडियो किया था लीक 
Lalit Modi On Sreesanth
Lalti Modi और Michael Clark पर भड़की Sreesanth की Wife! 
S Sreesanth
हरभजन ने जब श्रीसंत को मारा था थप्पड़, सामने आया अनदेखा VIDEO 
लंदन में ललित मोदी और विजय माल्या की पार्टी
लंदन में जब मिल बैठे दो यार... विजय माल्या और ललित मोदी ने ग्रैंड पार्टी में गाया गाना, VIDEO वायरल 
ipl birthday
साल 2008 में 18 अप्रैल को IPL का हुआ था जन्म 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि समीर मोदी जब दिल्ली से बाहर जा रहा था, तभी एयरपोर्ट से उसे हिरासत में लिया गया. इसके बाद उसे थाने ले जाया गया और पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि यह मामला पुराना है, लेकिन अब समीर मोदी की गिरफ्तारी के बाद इसकी जांच तेज कर दी गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

Advertisement

गौरतलब है कि ललित मोदी लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे है और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य एजेंसियों की जांच चल रही है. अब उनके भाई समीर मोदी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर मोदी परिवार को सुर्खियों में ला दिया है.

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement