भगोड़े ललित मोदी के भाई पर रेप का आरोप, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को रेप के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर मोदी को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. वह विदेश से लौटे थे और एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी की गई.

जानकारी के मुताबिक, समीर मोदी के खिलाफ 2019 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था. उसी शिकायत के आधार पर 10 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था. एफआईआर में समीर मोदी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (धमकी देने) के तहत केस दर्ज किया गया था.

एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया

पुलिस सूत्रों ने बताया कि समीर मोदी जब दिल्ली से बाहर जा रहा था, तभी एयरपोर्ट से उसे हिरासत में लिया गया. इसके बाद उसे थाने ले जाया गया और पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि यह मामला पुराना है, लेकिन अब समीर मोदी की गिरफ्तारी के बाद इसकी जांच तेज कर दी गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

गौरतलब है कि ललित मोदी लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे है और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य एजेंसियों की जांच चल रही है. अब उनके भाई समीर मोदी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर मोदी परिवार को सुर्खियों में ला दिया है.

