स्पाई कैमरा से महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाता था पायलट, दिल्ली पुलिस ने दबोचा

दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट एयरलाइन के एक पायलट को महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पायलट के पास से छोटा स्पाई कैमरा भी मिला है, जो कि लाइटर की तरह दिखता है. पायलट की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के तौर पर हुई है. वह आगरा के सिविल लाइन्स का रहने वाला है.

आरोपी पायलट स्पाई (खुफिया) कैमरे के ज़रिए मॉल, मार्केट जैसी सार्वजनिक जगहों पर घुमता था और वीडियो को रिकॉर्ड किया करता था. लेकिन, 30 अगस्त को दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में उसे ऐसा करना भारी पड़ गया.

दिल्ली के किशनगढ़ में जब वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एक महिला को उसपर संदेह हुआ. बाद में महिला ने किशनगढ़ थाने में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई कि उन्होंने देखा कि एक अज्ञात पुरुष बिना उनकी अनुमति के छिपे कैमरे से आपत्तिजनक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था. यह कैमरा लाइटर के आकार वाला था.

कार्रवाई और गिरफ्तारी

जैसे ही पुलिस को इस बारे में शिकायत मिली तो तत्परता दिखाई गई और एसएचओ/किशनगढ़ इंस्पेक्टर अजय कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. इस टीम में SI दिव्या यादव, HC योगेश, HC श्यामसुंदर, Ct. मोहन और Ct. विकास शामिल रहे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-पंजाब से कश्मीर तक पानी-पानी... देश में 24 नदियां-50 डैम बाढ़ के सेंसिटिव जोन में

CCTV की समीक्षा और लोगों से पूछतात के ज़रिए पुलिस आख़िरकार आरोपी पायलट के पास पहुंच गई. हालांकि, इसके लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस से पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत संतोष के लिए वीडियो बना रहा था.

पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आरोपी पायलट ऐसी महिलाओं की तस्वीर और वीडियो बनाता था जो छोटे कपड़े या शॉर्ट्स पहनकर बाजार या मॉल में आती थीं.

---- समाप्त ----