लाल किले में जैन मंदिर का पुजारी बनकर आया, झोले में एक करोड़ का कलश डाला और हो गया फुर्र... इनसाइड स्टोरी

दिल्ली के लाल किले के परिसर में स्थित एक पार्क में जैन धर्म का अनुष्ठान चल रहा था. इस दौरान वहां से एक करोड़ रुपये का कलश चोरी हो गया. चोर ने इतने शातिर तरीके से चोरी को अंजाम दिया कि लोगों को भनक तक नहीं लगी.

कलश को चुराने के बाद झोले में भरकर जाता चोर. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के लाल किले के परिसर में स्थित एक पार्क में जैन धर्म का अनुष्ठान चल रहा है. ऐसे में पार्क में बड़ी संख्या में जैन धर्म से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं. हालांकि यहां अनुष्ठान के लिए रखा गया एक करोड़ का कलश चोरी हो गया. जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. 

पुजारी के वेश में प्रवेश कर चोरी किया कलश

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और वहां पर लगे सीसीटीवी को भी चेक किया. जिसके बाद पुलिस को एक चोर दिखा. आरोपी पुजारी के वेश में मंडप में प्रवेश किया था. लोग जब अनुष्ठान में व्यस्त थे, तभी आरोपी आया और कलश लेकर फरार हो गया. 

Red Fort Kalash worth crores stolen
कलश जो लाल किले परिसर में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन से चोरी हुआ. (File Photo: ITG)

सीसीटीवी में आरोपी को देखा भी जा सकता है. वह अपने साथ एक झोला भी लिया हुआ है. झोले में ही वह कलश लेकर जा रहा है. ऐसे में अन्य लोगों को भनक तक नहीं लगी और कलश चोरी हो गया. 

सोने, हीरे और माणिक्य से बना था कलश

पुलिस ने बताया कि लाल किले के परिसर में स्थित गेट नंबर 15 पर एक पार्क है. इस पार्क में जैन धर्म की तरफ से एक अनुष्ठान कराया जा रहा है. इसी अनुष्ठान से एक करोड़ का कलश चोरी हो गया. 

चोरी हुए कलश में 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे, माणिक्य, पन्ना जड़ा था. कलश चोरी करने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है. जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा. 

