ISIS का ड्रेस पहनकर ली शपथ... आतंकी हुआ गिरफ्तार, मॉल में धमाके की साजिश नाकाम

दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़ी साजिश का खुलासा करते हुए आतंकी अदनान खान को पकड़ा. उसने आईएसआईएस की शपथ लेकर वर्दी में फोटो अपने विदेशी हैंडलर को भेजा था. उसने दिवाली पर मॉल में धमाके की योजना बनाई थी. मोबाइल और लैपटॉप से आतंक से जुड़े सबूत मिले हैं.

आईएसआईएस का दिल्ली में आतंक फैलाने वाला आतंकी गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ ITG)
दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने राजधानी में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआईएस से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है. शनिवार को गिरफ्तार किए गए आतंकी अदनान खान ने न केवल आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) की शपथ ली थी, बल्कि उसकी तस्वीर अपने विदेशी हैंडलर को भी भेजी थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अदनान खान ने बाकायदा आईएसआईएस की वर्दी पहनकर संगठन की शपथ ली थी, जिसे Bayah﻿ कहा जाता है. यह वही परंपरागत प्रक्रिया है जिसमें आतंकी संगठन का सदस्य अपने ‘खलीफा’ या कमांडर के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है. अदनान ने शपथ लेने के बाद यह तस्वीर सीरिया में बैठे अपने हैंडलर को भेजी थी. शपथ के बाद उसे नया कोड नाम अबू मुहरिब दिया गया था.

जांच में सामने आया है कि अदनान दिल्ली में एक बड़े मॉल की रेकी कर चुका था और उसने दिवाली के दौरान धमाका करने की योजना बनाई थी. एजेंसियों का मानना है कि उसका उद्देश्य त्योहार के समय अधिक भीड़ वाले स्थान पर हमला कर दहशत फैलाना था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, मॉल उड़ाने की फिराक में थे ISIS के 2 आतंकी, IED समेत गिरफ्तार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अदनान सोशल मीडिया के जरिये आईएसआईएस के संपर्क में आया था. धीरे-धीरे वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और फिर विदेशी हैंडलरों के संपर्क में जाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया.

Adnan Khan
दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी की तस्वीर (Photo: Arvind Ojha/ ITG)

सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील चैट्स, फोटो और वीडियो बरामद किए हैं, जो उसके आतंक से जुड़ाव की पुष्टि करते हैं. फिलहाल अदनान से गहन पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं.

---- समाप्त ----
