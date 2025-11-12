scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में लोगों ने देखी संदिग्ध TATA ALTROZ, अंदर रखे थे चार जूट बैग्स, आया बम डिस्पोजल स्क्वॉड और फिर...

दिल्ली के भोगल इलाके में उस वक्त लोगों के बीच डर का माहौल बन गया, जब उन्होंने रातभर से खड़ी एक टाटा अल्ट्रोज कार के अंदर चार जूट के बैग्स देखे. 112 पर कॉल हुई, दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया फिर...

Advertisement
X
दिल्ली के भोगल इलाके में एक लावारिस टाटा अल्ट्रोज़ कार ने लोगों में दहशत पैदा कर दी. (Photo: ITG/@ArvindOjha)
दिल्ली के भोगल इलाके में एक लावारिस टाटा अल्ट्रोज़ कार ने लोगों में दहशत पैदा कर दी. (Photo: ITG/@ArvindOjha)

दक्षिण दिल्ली के भोगल इलाके में मंगलवार शाम उस वक्त डर का माहौल बन गया, जब 5:59 बजे एक संदिग्ध टाटा अल्ट्रोज कार के बारे में किसी जागरूक नागरिक ने 112 पर कॉल करके जानकारी दी. दिल्ली पुलिस के पीसीआर नंबर DD No. 74A को कॉल मिली. कॉलर ने बताया कि कार पिछली रात से चर्च रोड के पास खड़ी है और अंदर जूट के चार बैग दिख रहे हैं. उसने यह भी बताया कि काफी देर से कार के आसपास किसी को नहीं देखा गया है और इस कारण इलाके में दहशत का माहौल है कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं है.

चूंकि एक दिन पहले ही दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम विस्फोट हुआ था,​ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए, इसलिए कथित लावारिस कार और उसमें जूट के चार बैग देखकर लोगों के मन में और डर बैठ गया. सूचना मिलते ही एसीपी लाजपत नगर मिहिर सकरिया, एसएचओ हजरत निजामुद्दीन इंस्पेक्टर पंकज कुमार और जंगपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी एसआई अनिल कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों में घबराहट ना फैले इसे ध्यान में रखकर इलाके की सावधानी के साथ घेराबंदी कर दी गई. 

अल्ट्रोज कार के नंबर प्लेट से मालिक की पहचान

सम्बंधित ख़बरें

Faridabad White Collar Terror Module included Dr. Adil Rathar, Dr. Muzammil Ganai, Dr. Umar Nabi and Dr. Shaheen, who were conspiring to terrorize the country
J&K पुलिस की जांच ने कैसे देश दहलने से बचाया? JeM के पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक... पढ़ें पूरी टाइमलाइन 
एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है. Photo PTI
दिल्ली ब्लास्ट के बाद ​​लखनऊ, सहारनपुर में डॉक्टरों के घरों की तलाशी, UP से जुड़ रहे तार 
ammonium nitrate White-collar terror
'व्हाइट कॉलर' टेरर: कैसे दिल्ली तक पहुंच गई दहशत की इतनी बड़ी खेप? 
साजिश की कई परतों में लिप्टी दिल्ली ब्लास्ट की सच्चाई क्या? देखें दस्तक 
delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर-2? आज पीएम मोदी की अहम बैठक पर सबकी नजरें 

अल्ट्रोज कार के नंबर प्लेट से मालिक की पहचान हुई, जो एक स्थानीय अदालत में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और पास में ही रहते हैं. पूछताछ में पता चला कि उनके ससुर कश्मीर से 10 नवंबर की रात आए थे और कार के रियर कम्पार्टमेंट में चार जूट बैग्स में कालीन रखी थीं. वह व्यापार के लिए कश्मीर से माल लेकर आए थे.. खतरे को पूरी तरह नकारने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDT) को तुरंत बुलाया गया. कार की गहन जांच की गई, जिसमें कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली. पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही.

Advertisement

दिल्ली पुलिस ने कॉल करने वाले जागरूक नागरिक की सतर्कता की सराहना की. एसीपी लाजपत नगर मिहिर सकरिया ने दिल्लीवासियों से अपील की, 'आप हमारी आंख, नाक और कान बनें. संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या कोई लावारिश वस्तु दिखे तो तुरंत नजदीकी थाने को इसकी सूचना दें या 112 डायल करके बताएं. सतर्क रहें, सूचना दें– और हमारे साथ मिलकर दिल्ली को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें.' बता दें कि लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट के तार फरीदाबाद में पकड़े गए 'डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क' से जुड़े हैं. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement