दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार ऊपर जा रहा था और उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था. बुधवार की सुबह भी सूरज की तेज किरणों और चुभती उमस ने लोगों को बेहाल किया. लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश ने पूरे मौसम का मिजाज बदल दिया.

शाहदरा, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार इलाकों में तेज बारिश हुई. (Photo- ITG)
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई. सुबह से तेज धूप और उमसभरी गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बारिश किसी राहत से कम नहीं रही. नोएडा और पूर्वी दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया.

नोएडा में दोपहर करीब 3 बजे बादल छा गए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई. देखते ही देखते सेक्टर 10, 11, 12 और 22 समेत कई इलाकों में तेज बरसात होने लगी. इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे के आसपास भी शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. 

अचानक आई बारिश से जहां सड़क पर चलने वालों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, वहीं लोगों ने गर्मी से राहत की सांस भी ली. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह से उमस इतनी बढ़ी हुई थी कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बारिश ने हालात बदल दिए.

पूर्वी दिल्ली में भी बारिश का दौर

नोएडा के साथ-साथ पूर्वी दिल्ली में भी आसमान से झमाझम फुहारें गिरनी शुरू हो गईं. शाहदरा, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार इलाकों में तेज बारिश हुई. बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी दिखाई दी, हालांकि लोगों के चेहरों पर ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने मुस्कान ला दी. गर्मी से बेहाल लोग अचानक ठंडे मौसम का आनंद लेते दिखे.

गर्मी से मिली बड़ी राहत

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार ऊपर जा रहा था और उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था. बुधवार की सुबह भी सूरज की तेज किरणों और चुभती उमस ने लोगों को बेहाल किया. लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश ने पूरे मौसम का मिजाज बदल दिया. मौसम विभाग के मुताबिक, यह प्री-मॉनसून एक्टिविटी का हिस्सा है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

