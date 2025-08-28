scorecardresearch
 

दिल्ली: बाइक से टकराई ई-रिक्शा, आठ साल की बच्ची की मौत, चालक फरार

दिल्ली के मौजपुर इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई. स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा ई-रिक्शा पहले मोटरसाइकिल से टकराया और फिर पलट गया. इस हादसे में तीसरी कक्षा की छात्रा 8 साल की अषिता पराशर की मौत हो गई. बच्ची को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.

ई-रिक्शा हादसे में स्कूली छात्रा की मौत (Photo: Screengrab)
देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके मौजपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. स्कूल के बच्चों और एक टीचर को लेकर जा रहा ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में आठ साल की छात्रा अषिता पाराशर की मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चे और शिक्षक बाल-बाल बच गए.

ई-रिक्शा के पलटने से बच्ची की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है. ई-रिक्शा तेज रफ्तार में मौजपुर इलाके से गुजर रहा था. इसी दौरान वह पहले एक मोटरसाइकिल से टकराया और उसके बाद संतुलन बिगड़ने से पलट गया. इस दौरान कई बच्चे अंदर बैठे थे, जिससे अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया.

हादसे के बाद घायल बच्ची को तुरंत गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृत बच्ची की पहचान अषिता पाराशर (कक्षा 3, निजी स्कूल) के रूप में हुई है.

ई-रिक्शा चालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ई-रिक्शा चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहा था और इसी कारण टक्कर हुई. हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने ई-रिक्शा को जब्त कर लिया है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. अभिभावकों का कहना है कि स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है. आए दिन ऐसे हादसे बच्चों की जान पर भारी पड़ रहे हैं. उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि स्कूल वाहनों पर निगरानी बढ़ाई जाए और लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
 

