फूड डिलीवरी एजेंट को दी गालियां और छीन लिया खाना... नशे में टीचर की करतूत

उत्तरी दिल्ली के नरेला में एक शराबी व्यक्ति द्वारा फूड डिलीवरी एजेंट के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. इस दौरान उसने एजेंट से खुद मंगाए गए खाने का ऑर्डर छीन लिया और उसे पैसे भी नहीं चुकाए. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर को दो लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और जब डिलीवरी एजेंट आया, तो उन्होंने उसे गालियां देते हुए ऑर्डर छीन लिया और पैसे देने से इनकार कर दिया.

डिलीवरी एजेंट अर्जुन की कॉल पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो वहां नशे में धुत एक व्यक्ति मिला. अधिकारी ने कहा कि कुमार ने पुलिस के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो उसकी मेडिकल जांच जबरन करवानी पड़ी. इसमें पुष्टि हुई कि वह शराब के नशे में था.

उन्होंने बताया कि अस्पताल में उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम 'राम कुमार' बताया. हालांकि बाद में उसकी पहचान पेशे से शिक्षक ऋषि कुमार के रूप में हुई.

डीसीपी ने बताया कि अर्जुन उस समय औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करा सका क्योंकि उसे जल्दी जाना था. उन्होंने कहा कि हालांकि उस समय ऋषि कुमार को परामर्श दिया गया और घर भेज दिया गया है, लेकिन मामले की अभी भी जांच की जा रही है.

