सियाचिन ग्लेशियर से INS विक्रांत तक, भारत के सैन्य अधिकारी और जवानों ने ऐसे मनाई दिवाली

सियाचिन ग्लेशियर की ठंडी ऊंचाइयों से लेकर देश के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत तक, भारत की सैन्य शीर्ष कमान ने दिवाली जवानों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाई. करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्यीकृत क्षेत्र है, जहां सैनिक ठंड और तेज हवाओं से जूझते हैं.

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वायु सेना प्रमुख, ने लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया और वहां तैनात वायु सेना और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने जवानों की कठिन परिस्थितियों में समर्पण और पेशेवर क्षमता की सराहना की.

महिला जवानों ने बॉर्डर पर मनाई दिवाली (Photo- PTI)

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं क्षेत्र में पंचशूल ब्रिगेड का दौरा किया. उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई और उनकी तत्परता और पेशेवर मानकों की सराहना की. उन्होंने हरित ऊर्जा और जल तथा ईंधन के भूमिगत भंडारण जैसी पहलों की भी प्रशंसा की.

एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने सियाचिन दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने पोत पर हवाई अभ्यास देखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और नौसेना के साथ बाराखाना किया. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे.



