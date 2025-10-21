scorecardresearch
 

Feedback

सियाचिन ग्लेशियर से INS विक्रांत तक, भारत के सैन्य अधिकारी और जवानों ने ऐसे मनाई दिवाली

सियाचिन ग्लेशियर, कुमाऊं और INS विक्रांत सहित देश के रणनीतिक ठिकानों पर सेना के शीर्ष अधिकारी और जवानों ने दिवाली मनाई. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने जवानों के साथ त्योहार मनाया. सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री ने सैनिकों की बहादुरी और सेवाओं को सराहा और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी.

Advertisement
X
सियाचिन से INS विक्रांत तक जवानों ने मनाई दिवाली (Photo: ITG)
सियाचिन से INS विक्रांत तक जवानों ने मनाई दिवाली (Photo: ITG)

सियाचिन ग्लेशियर की ठंडी ऊंचाइयों से लेकर देश के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत तक, भारत की सैन्य शीर्ष कमान ने दिवाली जवानों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाई. करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्यीकृत क्षेत्र है, जहां सैनिक ठंड और तेज हवाओं से जूझते हैं. 

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वायु सेना प्रमुख, ने लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया और वहां तैनात वायु सेना और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने जवानों की कठिन परिस्थितियों में समर्पण और पेशेवर क्षमता की सराहना की.

भारतीय जवानों ने मनाई दिवाली

सम्बंधित ख़बरें

वाहनों की जांच करते भारतीय सुरक्षाबल के जवान.
नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहा PAK...हाई अलर्ट पर सीमावर्ती इलाके 
BSFs action: A decisive response to Pakistan!
BSF की महिला जवानों ने बताया 'ऑपरेशन सिंदूर' में कैसे निभाया रोल? देखें 
Rescue conducted by the Air Force from the Shabari River in Sukma, lives saved after 16 hours.
VIDEO: उफनती नदी में फंसा युवक, एयरफोर्स के जवानों ने ऐसे बचाया 
On the LOC: Because of them, we are here; because of us, they are there.
LOC पर सेना के जवानों ने पूरे उत्साह से मनाया द‍िवाली का त्यौहार, देखें 
BSFs action: A decisive response to Pakistan!
BSF की महिला जवानों ने बताया 'ऑपरेशन सिंदूर' में कैसे निभाया रोल? देखें 
 
महिला जवानों ने बॉर्डर पर मनाई दिवाली (Photo- PTI)
महिला जवानों ने बॉर्डर पर मनाई दिवाली (Photo- PTI)
 

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं क्षेत्र में पंचशूल ब्रिगेड का दौरा किया. उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई और उनकी तत्परता और पेशेवर मानकों की सराहना की. उन्होंने हरित ऊर्जा और जल तथा ईंधन के भूमिगत भंडारण जैसी पहलों की भी प्रशंसा की.

बॉर्डर पर दिवाली (Photo- PTI)
बॉर्डर पर दिवाली (Photo- PTI)

एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने सियाचिन दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने पोत पर हवाई अभ्यास देखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और नौसेना के साथ बाराखाना किया. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement