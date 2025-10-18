धनतेरस पर दिल्ली-NCR में भीषण ट्रैफिक जाम, नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक रेंगती दिखी गाड़ियां

धनतेरस के दिन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर त्योहार की रौनक के साथ-साथ भीषण ट्रैफिक जाम का आलम देखने को मिला. शाम ढलते ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम की मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. बाजारों में खरीदारी की भीड़ और ऑफिस से लौटते लोगों के कारण सड़कें रेंगती नजर आईं.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर दोपहर बाद से ही वाहनों की रफ्तार थम गई. सेक्टर-62 से सेक्टर-52 और सिटी सेंटर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी जाम जैसी स्थिति बनी रही. सेक्टर-94 से लेकर सेक्टर-142 तक गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलीं.

सेक्टर-62 से सेक्टर-52 की ओर जाने वाले रोड पर भी जाम जैसी स्थिति बनी रही. वहीं, सेक्टर-52 से नोएडा सिटी सेंटर की तरफ बढ़ना लोगों के लिए मुश्किल हो गया. लगातार बजते हॉर्न, धुएं और भीड़ के बीच वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते दिखे.

शहर की मेन मार्केट्स में भी जाम

धनतेरस के कारण बाजारों में रौनक चरम पर रही. सोने-चांदी की दुकानों, मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के बाहर गाड़ियों की पार्किंग फुल हो गई. सेक्टर-18, अट्टा मार्केट और ग्रैंड वेनिस मॉल जैसे इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया.

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, “धनतेरस और दिवाली के बीच हर साल ऐसा दबाव देखने को मिलता है. इस बार भी लोगों की खरीदारी और त्योहार की वजह से सड़कों पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों से लगभग दोगुनी रही.”

ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई. शहर में भी कई जगह जाम दिखा. अल्फा गोल चक्कर के पास भीषण जाम की स्थिति नजर आई. इसके अलावा रूट डायवर्जन की वजह से भी शहर के कई हिस्सों में भीषण जाम नजर आया.

दिल्ली में भी कई इलाकों में ट्रैफिक जाम

दिल्ली में आनंद विहार, आईटीओ, रिंग रोड, लक्ष्मी नगर और सराय काले खां के पास वाहनों की भारी भीड़ रही. कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्ट किए, लेकिन सड़कों पर दबाव कम नहीं हुआ. गाजियाबाद के कौशांबी, वैशाली और राजनगर एक्सटेंशन इलाकों में जाम के कारण लोगों को देर तक फंसे रहना पड़ा.

फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी ट्रैफिक ने लोगों की परीक्षा ली. मेन दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर शाम के वक्त वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सोहना रोड, एमजी रोड और सैक्टर-29 मार्केट के आसपास कारें रेंगती रहीं. वहीं फरीदाबाद के बाटा चौक, बल्लभगढ़ और मथुरा रोड पर भी जाम ने लोगों को परेशान किया.

ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी

ट्रैफिक पुलिस सभी शहरों में मुस्तैद रही और कई जगह जाम खुलवाने के प्रयास किए, मगर भीड़ के आगे व्यवस्थाएं कमजोर पड़ीं. अधिकारियों के मुताबिक, धनतेरस पर हर साल ऐसा दबाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार त्योहार की खरीदारी और दफ्तरों की छुट्टी एक साथ पड़ने से स्थिति और बिगड़ गई.

लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें.

