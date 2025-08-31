दिल्ली: सरकारी शराब दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से जानलेवा हमला, हालत गंभीर

देश की राजधानी दिल्ली के भारत नगर इलाके में रविवार शाम एक सरकारी शराब की दुकान के सेल्समैन पर चार लोगों ने चाकू और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घायल सेल्समैन का नाम ज्ञानपाल सिंह (52) बताया जा रहा है, जो फिलहाल दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती है और गंभीर हालत में है.

दुकान के अंदर घुसकर हमला

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, घटना शाम 7 बजे के करीब निमरी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स स्थित सी-8 नंबर की सरकारी शराब दुकान पर हुई. चारों हमलावर चाकू और हॉकी स्टिक से लैस होकर दुकान में घुसे और ज्ञानपाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि घायल की हालत गंभीर है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है. घटना के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच में पुलिस ने पुरानी रंजिश को हमले की वजह माना है. हालांकि पुलिस इस एंगल के अलावा अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. भारत नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. वहीं, घटना से पहले और बाद की पूरी सीक्वेंस की भी जांच हो रही है. पुलिस दुकान के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस हमले के पीछे की साजिश का खुलासा किया जा सके.

