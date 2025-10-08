दिल्ली: पत्नी ने पति पर डाला खौलता तेल, फिर फेंका मिर्च पाउडर... धमकी दी, 'अगर शोर मचाया तो...'

दक्षिणी दिल्ली के मदनगीर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां दवा कंपनी में काम करने वाले 28 वर्षीय दिनेश पर उनकी पत्नी ने सोते समय उबलता तेल डाल दिया. घटना 3 अक्टूबर की रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है. इसके बाद पत्नी ने उन पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया.

दर्द से चीखते रहे दिनेश

दिनेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह काम से देर रात घर लौटे थे और खाना खाकर सो गए थे. रात करीब 3.15 बजे अचानक उनके शरीर पर तेज जलन हुई. जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि पत्नी उनके ऊपर गरम तेल डाल रही है और उसके बाद मिर्च पाउडर भी फेंक दिया.

'अगर शोर मचाया तो और तेल डाल दूंगी'

पीड़ित के मुताबिक जब उन्होंने विरोध किया तो पत्नी ने धमकी दी कि अगर वह शोर मचाएंगे तो और तेल डाल देगी. दर्द और जलन से दिनेश चीख पड़े. उनकी चीखें सुनकर नीचे रहने वाले मकान मालिक और पड़ोसी तुरंत ऊपर पहुंचे.

आरोपी पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा था

पड़ोसियों ने बताया कि महिला ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था. काफी देर तक दरवाजा खोलने से मना करती रही. बाद में जब दरवाजा खोला गया तो दिनेश बुरी तरह झुलसे हुए मिले और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थी. महिला ने दावा किया कि वह पति को खुद अस्पताल ले जाएगी, लेकिन पड़ोसियों को शक हुआ. अंततः मकान मालिक ने ऑटो बुलाकर दिनेश को खुद अस्पताल पहुंचाया.

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं दिनेश

पहले दिनेश को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट में उनकी चोटों को 'खतरनाक' श्रेणी का बताया गया है.

पहले भी रहा था विवाद

जानकारी के अनुसार दिनेश और उनकी पत्नी की शादी को आठ साल हो चुके हैं. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. दो साल पहले पत्नी ने क्राइम अगेंस्ट वुमन (CAW) सेल में शिकायत भी की थी, हालांकि बाद में समझौता हो गया था.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118, 124 और 326 के तहत केस दर्ज किया है. अभी तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

