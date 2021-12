Delhi Weather: दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', कल बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड, लेकिन क्या घटेगा पॉल्यूशन?

Delhi Rainfall, Weather Updates, Delhi AQI Level: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से मौसम बदल रहा है. सर्दी का सितम बढ़ने लगा है, लेकिन महीनेभर से ज्यादा समय से हवा में प्रदूषण बरकरार है. दिल्ली में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' पर बना हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में एक्यूआई 362 दर्ज किया गया है.

सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसम में भी बदलाव आ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. उधर, आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है. वहीं, गुरुवार को राजधानी में बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बारिश होने के चलते आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है. इसके बाद शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आने वाले दिनों में कोहरे के बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है. इसके अलावा, शनिवार का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 362 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



Visuals from near Akshardham & RK Puram area pic.twitter.com/hvq71vMLh9