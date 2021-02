दिल्लीः गाजीपुर-सिंघु बॉर्डर बंद, ट्रैफिक पुलिस ने बताया किन रास्तों से है आना-जाना

दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है. इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों में बदलाव किए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद जाने के लिए मुर्गा मंडी, गाजीपुर आर/ए, रोड नंबर 56, आनंद विहार आईपी एक्सटेंशन, एनएच 24 के जरिये ट्रैफिक चल रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कृपया दूसरी सीमा से यात्रा करें.

Traffic Alert,

Gazipur border is closed both carriage way Traffic going Ghaziabad through Murga mandi & Gazipur R/A,road no. 56, Vikas marg, Aanand Vihar IP extention, NH 24. Pl commute from other borders