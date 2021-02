राजधानी दिल्ली में खुले 9वीं और 11वीं के स्कूल, मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं छात्र

देश की राजधानी दिल्ली में आज से फिर 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल खुल गए हैं. कोरोना संकट काल के कारण पिछले साल स्कूल बंद रहे और ऑनलाइन क्लास के सहारे ही बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की.



शुक्रवार को बच्चे स्कूल में मास्क पहनकर पहुंचे और एंट्री के वक्त भी कोरोना गाइडलाइन्स का पूरा पालन किया जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दसवीं और 12वीं के लिए जनवरी में ही स्कूल खोल दिए थे.

Schools in Delhi reopen for Class 9 and Class 11; visuals from Rajkiya Sarvodaya Kanya/Bal Vidyalaya in West Vinod Nagar area.



The government had resumed schools for classes 10 and 12 on January 18. pic.twitter.com/8fOhEKVpcq