दिल्ली में खौफनाक वारदात, गिफ्ट विवाद में पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

दिल्ली के रोहिणी में गिफ्ट को लेकर हुए विवाद में दो लोगों की हत्या कर दी गई. दरअसल शनिवार को एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी. मामला सेक्टर-17 का है, जहां आरोपी ने जन्मदिन पर गिफ्ट को लेकर हुए झगड़े के बाद पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल खून से सने कपड़े और कैंची बरामद कर ली है.

दिल्ली में डबल मर्डर से फैली सनसनी (Photo: Representational )
दिल्ली के रोहिणी इलाके में शनिवार को हुए डबल मर्डर ने पूरे इलाके को हिला दिया. जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-17 में रहने वाले योगेश ने अपनी पत्नी प्रिया सहगल (34) और सास कुसुम सिन्हा (63) की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक KNK मार्ग थाने में शाम 3.50 बजे एक PCR कॉल आई कि सेक्टर-17 में एक महिला और उसकी मां की हत्या कर दी गई. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे में खून से लथपथ दोनों के शव मिले. मृतकों की पहचान कुसुम सिन्हा और प्रिया सहगल के रूप में हुई.

जन्मदिन गिफ्ट को लेकर हुआ था विवाद

कॉल करने वाले मेघ सिन्हा (30) ने बताया कि 28 अगस्त को प्रिया के बेटे चिराग का जन्मदिन था. उसी दिन कुसुम अपनी बेटी प्रिया के घर समारोह में शामिल होने आई थीं. जन्मदिन की पार्टी के दौरान गिफ्ट को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया. इस मामले को सुलझाने के लिए कुसुम वहीं रुक गईं.

शनिवार को जब मेघ ने अपनी मां को फोन किया, तो कॉल रिसीव नहीं हुई. घर पहुंचने पर उसने दरवाजा बाहर से बंद पाया और दरवाजे पर खून के धब्बे दिखे. उसने ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सन्न रह गया. कमरे में मां और बहन खून से लथपथ पड़ी थीं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी योगेश फिलहाल बेरोजगार है और परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे. घटना के बाद वह बच्चों को लेकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मौके से खून से सने कपड़े और एक कैंची बरामद की गई है, जिसे हत्या का हथियार माना जा रहा है. फिलहाल क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

 

