scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटर की टक्कर से युवक की मौत

दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सड़क हादसे में 29 साल के युवक की मौत हो गई. तमिल संगम मार्ग पर सड़क पार करते समय एक स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी. घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी स्कूटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन जब्त कर लिया है. लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
स्कूटर की टक्कर से युवक की गई जान (Photo: Representational)
स्कूटर की टक्कर से युवक की गई जान (Photo: Representational)

देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 29 साल के युवक की मौत हो गई. यह हादसा आरके पुरम इलाके के तमिल संगम मार्ग पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुई जब युवक सड़क पार कर रहा था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान जमना उर्फ बिल्‍लू के रूप में हुई है, जो आरके पुरम का ही निवासी था. हादसे के समय वह तमिल संगम मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क पार कर रहा था. उसी दौरान एक स्कूटर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटर चला रहा व्यक्ति श्याम कुमार (50) भी आरके पुरम का ही रहने वाला है.

सड़क हादसे में युवक की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Double murder case
दिल्ली में खौफनाक वारदात, गिफ्ट विवाद में पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट 
कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या. (File Photo:ITG)
कालकाजी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोचा, सेवादार की पीट-पीटकर कर दी थी हत्या 
(Photo: Representational )
दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर... घरेलू विवाद में पत्नी-सास की कैंची से हत्या, आरोपी दामाद फरार 
AAP Arvind Kejriwal
'दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?' कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने BJP सरकार को घेरा 
Murder of a caretaker at Kalka Ji Temple, death in a dispute over offerings.
कालकाजी मंदिर में प्रसाद पर विवाद, सेवादार की डंडों से पीट-पीटकर हत्या 

हादसे के बाद आरोपी श्याम कुमार ने जिम्मेदारी दिखाते हुए एक ऑटो रिक्शा की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक के बेटे की शिकायत पर आरके पुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी स्कूटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूटर को जब्त कर लिया है.

Advertisement

सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह हादसा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के समय की स्थिति स्पष्ट हो सके.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement