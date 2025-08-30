दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटर की टक्कर से युवक की मौत

देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 29 साल के युवक की मौत हो गई. यह हादसा आरके पुरम इलाके के तमिल संगम मार्ग पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुई जब युवक सड़क पार कर रहा था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान जमना उर्फ बिल्‍लू के रूप में हुई है, जो आरके पुरम का ही निवासी था. हादसे के समय वह तमिल संगम मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क पार कर रहा था. उसी दौरान एक स्कूटर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटर चला रहा व्यक्ति श्याम कुमार (50) भी आरके पुरम का ही रहने वाला है.

सड़क हादसे में युवक की मौत

हादसे के बाद आरोपी श्याम कुमार ने जिम्मेदारी दिखाते हुए एक ऑटो रिक्शा की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक के बेटे की शिकायत पर आरके पुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी स्कूटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूटर को जब्त कर लिया है.

सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह हादसा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के समय की स्थिति स्पष्ट हो सके.

