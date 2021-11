Delhi Pollution: दिल्ली में आज भी संभलकर निकलिए बाहर, एयर क्वालिटी 'बहुत खराब', जानिए क्या है AQI लेवल

Delhi Pollution Level Today, AQI Level: दिल्ली में महीने की शुरुआत से खराब हुई एयर क्वालिटी (Delhi Air Quality) में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है. गुरुवार सुबह भी राजधानी का पॉल्यूशन (Delhi Pollution) लेवल काफी ज्यादा है और हवा जहरीली बनी हुई है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 339 दर्ज किया गया, जोकि 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है. मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने बीते दिन ही प्रदूषण की वजह से बंद चल रहे स्कूल-कॉलेजों को आगामी सोमवार से फिर से खोलने का फैसला लिया है. साथ ही, राजधानी के सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम भी खत्म किया जाएगा.

SAFAR के डेटा के अनुसार, राजधानी में सुबह 6:30 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोधी रोड, मथुरा रोड, आईआईटी-दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' ही दर्ज की गई है. इन सभी जगह एक्यूआई 300 से अधिक ही रहा. जीरो से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच एक्यूआई को 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' तथा 401 और 500 के बीच AQI को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है. बीते दिन भी कोर्ट ने कड़ा रुख जताया और कहा कि वह मामले को बंद नहीं करेगा. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम हालात की समीक्षा करते रहेंगे. सरकार को पराली प्रबंधन पर रिपोर्ट देनी चाहिए. साथ ही सरकार स्थिति बिगड़ने के बाद नहीं, बल्कि पूर्वानुमान पर से काम करे. उधर, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि आप बताइए प्रदूषण के मद्देनजर आपने अब तक क्या किया है? आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे. तेज हवा की वजह से हम बच गए हैं, लेकिन मौसम विभाग की खबर थी कि शाम से फिर गंभीर हो सकते हैं.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 339 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



Visuals from near Akshardham and Sarai Kale Khan pic.twitter.com/Tcot2dAiyM