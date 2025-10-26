दिल्ली में नकली ENO बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 91,000 से ज्यादा नकली पाउच किए जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इब्राहिमपुर गांव में एक नकली ENO बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने अवैध फैक्ट्री से 91,257 नकली ENO पाउच, कच्चा माल, पैकिंग मशीन और ब्रांडेड स्टिकर समेत भारी मात्रा में सामान बरामद किया है.

पुलिस ने बताया, इस संबंध में Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि यशपाल सप्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि इब्राहिमपुर गांव के रहने वाले दो लोग वैध उत्पादन का दिखावा कर नकली ENO तैयार कर रहे है, जिसे बाजार में असली के नाम पर बेचा जा रहा है. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान इब्राहिमपुर गांव निवासी 45 वर्षीय संदीप जैन और 23 वर्षीय जितेंद्र उर्फ छोटू के रूप में हुई है. क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये नकली माल बाजार में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था और इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल हैं.

80KG कच्चा माल बरामद

पुलिस ने बताया कि अवैध फैक्ट्री से 91,257 नकली ENO मार्का उत्पाद के सैशे, नकली ENO बनाने में इस्तेमाल होने वाला 80 किलो कच्चा माल बरामद किया है. पुलिस ने 13.080 किलो ENO मार्का प्रिंटेड रोल भी जब्त किए हैं जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने थे.

इसके अलावा पुलिस ने नकली उत्पादों पर लगाने के लिए तैयार किए गए 54,780 ENO मार्क वाले स्टिकर भी बरामद किए हैं. इसके साथ ही 2,100 अधूरे ENO मार्का पैकेट भी मिले हैं, जिनमें सामान भरा जाना बाकी था. सबसे अहम ये है कि यूनिट से ENO सैशे भरने और पैक करने वाली एक मशीन भी जब्त की गई है.

