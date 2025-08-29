scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कहा ‘साहब’... अब बोले- स्लिप ऑफ टंग, वीडियो वायरल

दिल्ली पुलिस के ईस्ट जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ‘साहब’ कहते हुए सुना जा सकता है. डीसीपी ने इसे slip of tongue बताया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डीसीपी अभिषेक धानिया. (Photo: Screengrab)
दिल्ली पुलिस के ईस्ट जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ‘साहब’ कहते हुए सुना जा सकता है. डीसीपी ने इसे अनजाने में हुई slip of tongue बताया और कहा कि हाल ही में अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से मुलाकात की थी, उन्हीं का नाम दिमाग में था, इसी वजह से ऐसा हुआ.

दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ज्वेलर पर फायरिंग की गई थी. आरोपी ने 25 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी. इस मामले में पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था. डीसीपी अभिषेक धानिया इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ‘साहब’ कह दिया.

यहां देखें Video

डीसीपी ईस्ट अभिषेक धानिया ने इस मामले को slip of tongue बताया. उन्होंने कहा कि इस गलती की वजह हाल ही में उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से हुई मुलाकात थी. ओमबीर बिश्नोई पूर्व में गोवा में IG और डीसीपी ईस्ट के पद पर रह चुके हैं और हाल ही में पुलिस से रिटायर हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: नोएडा में कैब चालक से वसूली में ट्रेनी दारोगा बर्खास्त, डीसीपी और थाना प्रभारी हटाए गए... CP का बड़ा एक्शन

इसी को लेकर डीसीपी धानिया ने बताया कि प्रेस कांफ्रेंस में उनके दिमाग में ओमबीर बिश्नोई का सम्मान आया, जिसकी वजह से अनजाने में लॉरेंस को ‘साहब’ कह दिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. इस मामले में डीसीपी ने कहा कि यह अनजाने में हुई गलती थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

