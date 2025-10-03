scorecardresearch
 

दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 914 डिब्बे जब्त, 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले मेरठ से मंगाए गए 914 डिब्बे पटाखों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल है. पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा, जहां से पटाखे बरामद हुए.

यह कार्रवाई पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अवैध सप्लाई को रोकने के लिए की गई है. (Photo: Representational)
दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने शहर में पटाखों की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक है ताकि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से कुल 914 डिब्बे अलग-अलग किस्म के पटाखों के बरामद किए गए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मेरठ से मंगाया गया था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगवती प्रसाद, उसके बेटे तरुण सिंघल और राजीव गोयल के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बिछाया जाल

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में बैंक कॉलोनी रोड के पास जाल बिछाया. यहां प्रसाद और उसका बेटा स्कूटर पर पटाखे सप्लाई करने जा रहे थे, तभी उन्हें धर दबोचा गया. पूछताछ में पिता-पुत्र ने बताया कि वे नंद नगरी फाटक के पास एक दुकान चलाते हैं. वहां छापेमारी की गई, जहां से 13 किस्म के 71 डिब्बे पटाखे बरामद किए गए.

मेरठ से खरीदी थी सामग्री

इसके बाद दोनों ने खुलासा किया कि उन्हें यह माल राजीव गोयल से मिला था. इस सुराग पर पुलिस ने मुख्य मंडोली रोड स्थित गोयल के गोदाम पर छापा मारा और वहां से 17 किस्म के 818 डिब्बे पटाखों के जब्त किए.

पुलिस के मुताबिक, गोयल ने यह पूरा माल मेरठ से खरीदा था. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

