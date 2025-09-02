दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश... 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर और एक सप्लायर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके कब्जे से 100 ग्राम से ज़्यादा स्मैक ज़ब्त की है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 28 अगस्त को अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास लक्ष्मी नगर रेलवे पुल के पास जाल बिछाया और बदायूं निवासी तल्हा अज़हर उर्फ ​​चिंटू (22) को 94.53 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि मंडावली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पूछताछ के दौरान अज़हर ने खुलासा किया कि उसने बदायूं निवासी आज़म अली (23) से यह प्रतिबंधित पदार्थ मंगवाया था और दिल्ली के मंडावली निवासी प्रदीप कुमार पाल (33) को इसकी आपूर्ति की थी.

इस सुराग के आधार पर पाल को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 23.22 ग्राम स्मैक बरामद की गई. पुलिस ने बताया कि आगे की छापेमारी में नेटवर्क के प्रमुख आपूर्तिकर्ता आज़म अली को बदायूं से गिरफ़्तार किया गया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अली उत्तर प्रदेश से दिल्ली में स्थानीय वितरण के लिए नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता था.

अज़हर जो पहले पटपड़गंज में फलों की दुकान चलाता था. हालांकि व्यापार में घाटा होने के बाद उसने नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी और अली से स्मैक लेना शुरू कर दिया. बाद में उसने पाल के साथ मिलकर काम किया, जो पूर्वी दिल्ली में नशेड़ियों को पैकेट में प्रतिबंधित पदार्थ बेचता था.

पुलिस ने कहा कि यह गिरोह पूरी तरह से आर्थिक लाभ के लिए काम करता था और इस अवैध व्यापार से जल्दी पैसा कमाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करता था. पुलिस ने बताया कि पाल पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

