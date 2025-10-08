तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के ASI की हार्ट अटैक से मौत, CCTV में कैद आखिरी पल

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना रविवार सुबह करीब 9 बजकर 22 मिनट की बताई जा रही है. मृतक एएसआई दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी विंग में तैनात थे और कोर्ट में उनकी ड्यूटी चल रही थी.

घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि एएसआई मुस्कुराते हुए कंधे पर बैग लटकाए कोर्ट परिसर में प्रवेश करते हैं. वे अपनी एक साथी से हाथ मिलाते हैं और फिर एस्केलेटर की ओर बढ़ते हैं. कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वे अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं.

तीस हजारी कोर्ट में ASI की मौत

वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं. तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

इस अचानक हुई घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. साथी कर्मचारियों ने बताया कि कुछ ही देर पहले तक वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे. तीस हजारी कोर्ट में हुए इस हादसे ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों की व्यस्त दिनचर्या और तनावपूर्ण ड्यूटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----