दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन... 4 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन के साथ 3 को किया गिरफ्तार

दिल्ली से रविवार को दो महिलाओं समेत तीन लोगों को 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आउटरनॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 29 अगस्त को दो चरणों में चलाए गए अभियान में लगभग 1.012 किलोग्राम हेरोइन बरामद की.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक जहांगीरपुरी निवासी अफसाना (23) भलस्वा डेयरी इलाके में गिरफ्तार होने वाली पहली आरोपी थी और उसके पास से लगभग 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. पूछताछ के दौरान उसने अपने आपूर्तिकर्ताओं की पहचान बताई.

अधिकारी ने बताया कि इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आगे छापेमारी की और नरेंद्र (37) और उसकी पत्नी ज्योति (35) को बुराड़ी से गिरफ्तार कर लिया. नरेंद्र को बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के पास से पकड़ा गया, जबकि ज्योति को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने बताया कि उनके बुराड़ी स्थित फ्लैट की तलाशी में घर में कई जगहों पर छिपाई गई 712 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस के अनुसार ज़ब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

पुलिस ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए तीनों लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. जल्द ही उनका भी पता लगा लिया जाएगा.

