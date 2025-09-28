scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन... काला जठेड़ी गैंग के छह सदस्य गिरफ्तार, हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काला जठेड़ी गैंग से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों में गैंग का एक अहम हथियार सप्लायर भी शामिल है. पुलिस ने इनके कब्जे से कई अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

काला जठेड़ी गैंग के सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Representational)
काला जठेड़ी गैंग के सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सक्रिय सदस्य रोहित उर्फ बाची और शातिर हथियार सप्लायर साहदेव उर्फ देव भी शामिल है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि रोहित उर्फ बाची काला जठेड़ी के भांजे नीरज का करीबी है. नीरज इस समय यमुनानगर जेल में बंद है और उस पर तिहरे हत्याकांड जैसे संगीन आरोप हैं. रोहित के खिलाफ भी आठ गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर सोनू मलिक पर फायरिंग का मामला भी शामिल है.

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहित ने दिल्ली के आदर्श नगर में एक फाइनेंस ऑफिस खोल रखा था. इसके जरिए वह न केवल स्थानीय कारोबारियों को पैसे उधार देता था, बल्कि ट्रकों के जरिए हरियाणा से झारखंड तक अवैध शराब की तस्करी करवाकर वसूली भी करता था.

पुलिस ने बताया कि रोहित अक्सर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करता था. कभी-कभी वह हवाई फायरिंग भी करता था, जिससे इलाके में दबदबा बना रहे.

गिरफ्तार अन्य आरोपियों में सतनारायण, राज राहुल, रविंदर उर्फ ढीलू और साहिल शामिल हैं. इन पर पहले से ही लूट, अवैध हथियार रखने, दंगे-फसाद और यहां तक कि पॉक्सो एक्ट जैसे मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि यह पूरा गिरोह दिल्ली और हरियाणा में अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा था.

सीनियर अफसर ने बताया कि 9 और 10 सितंबर की रात पुलिस ने जाल बिछाकर साहदेव को प्रताप विहार से गिरफ्तार किया था. उसके पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस मिले. उसकी निशानदेही पर उसके साथी साहिल को भी पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्टल और बारूद बरामद हुआ.

इसके बाद निगरानी में पता चला कि रोहित और उसके साथी नोएडा के रास्ते दिल्ली आने वाले हैं. पुलिस ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर उनकी कार को रोका और रोहित सहित तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से तीन पिस्टल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि गैंग के अन्य नेटवर्क और अवैध हथियार सप्लाई चैनल का पता लगाया जा सके.

