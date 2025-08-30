दिल्ली: कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या, चुन्नी-प्रसाद न मिलने पर श्रद्धालुओं ने पीट-पीटकर ली जान

दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की शुक्रवार को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना रात 9 से 9.30 बजे की बताई जा रही है. बताया जाता है कि दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु चुन्नी-प्रसाद न मिलने पर भड़क गए. जिसके बाद विवाद हो गया और पीट-पीटकर सेवादार की हत्या कर दी गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि थाना कालकाजी में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. कालकाजी मंदिर में झगड़े को लेकर एक पीसीआर कॉल आई थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी दर्शन के लिए कालकाजी मंदिर आए थे. दर्शन के बाद उन्होंने सेवादार से चुन्नी-प्रसाद मांगा और उनके बीच बहस हो गई.

लाठी और घूंसों से किया गया हमला

आरोपियों ने सेवादार पर लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया. जिससे सेवादार घायल हो गया. जिसके बाद उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है. जो फत्तेपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था.

पूछताछ में पता चला है कि योगेंद्र पिछले 14-15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवादार थे. फिलहाल मामले में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है. हत्या के आरोप में दक्षिणपुरी निवासी 30 वर्षीय अतुल पांडे नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

