'नवजोत कभी बाइक से नहीं जाता, लेकिन उस दिन...' BMW हादसे पर बिलखते हुए बोलीं डिप्टी सेक्रेटरी की मां

दिल्ली में रविवार की दोपहर धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के लिए दुनिया ही उजाड़ दी. इस हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं. वे संदीप कौर के साथ बाइक पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे. वहीं से हरि नगर स्थित अपने घर वापस लौटते समय एक बीएमडब्लू कार ने उन्हें टक्कर मार दी. ऐसे में बाइक डिवाइडर से टकरा गई और फिर बाईं ओर चल रही एक बस से जा भिड़ी.

'मेरा हीरे जैसा बच्चा चला गया'

हादसे के बाद से नवजोत के परिवार में मातम पसरा हुआ है. बिलखते हुए नवजोत की मां गुरपाल कौर ने कहा- मेरा हीरे जैसा बच्चा चला गया. बहुत बेइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ. मेरी बहू को भी बहुत चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है. वो बेहोश हो गई थी जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी. दोनों को कोई देखभाल नहीं मिली.

'कभी बाइक से नहीं जाता, उस दिन सोचा बाइक से चलूं'

उन्होंने आगे कहा- अस्पताल में मेरे बच्चे को ऐसे फेंका जैसे लावारिस हो. बीएमडब्लू का रौब दिखाना कोई अच्छी बात नहीं. मैं चाहती हूं कि गाड़ी ड्राइव करने वाली महिला को सजा मिले. मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा, दो महीने में उसका प्रमोशन होने वाला था. नवजोत की मां ने कहा- कभी बाइक से नहीं जाता, उस दिन सोचा बाइक से चलूं. बेटे बहू दोनों ने हेलमेट लगाया था लेकिन ये सब क्या हो गया.

'पापा ने फोन ही नहीं उठाया'



इसके पहले नवजोत के बेटे नवनूल सिंह ने हादसे वाले दिन के बारे में बताया था कि जब में अपने दोस्त के पास से घर पहुंचा तो मां पापा बंग्ला साहिब गए हुए थे. मैंने फोन तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. मैंने यही समझा कि शायद बाइक ड्राइव कर रहे होंगे लेकिन कुछ ही समय में खबर आई कि उनका एक्सिडेंट हुआ है.

बता दें कि BMW कार चला रही थी महिला का नाम गगनदीप है. गगनदीप खुद भी नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और कार जब्त कर ली

