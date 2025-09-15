scorecardresearch
 

Feedback

'नवजोत कभी बाइक से नहीं जाता, लेकिन उस दिन...' BMW हादसे पर बिलखते हुए बोलीं डिप्टी सेक्रेटरी की मां

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं. घटना को लेकर नवजोत की मां ने बताया कि वह कभी भी बाइक लेकर नहीं जाता है लेकिन उस दिन बोला बाइक से जाउंगा और ये सब हो गया.

Advertisement
X
BMW हादसे पर बिलखीं डिप्टी सेक्रेटरी की मां (Photo: ITG)
BMW हादसे पर बिलखीं डिप्टी सेक्रेटरी की मां (Photo: ITG)

दिल्ली में रविवार की दोपहर धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के लिए दुनिया ही उजाड़ दी. इस हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी  संदीप कौर घायल हैं. वे संदीप कौर के साथ बाइक पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे. वहीं से हरि नगर स्थित अपने घर वापस लौटते समय एक बीएमडब्लू कार ने उन्हें टक्कर मार दी. ऐसे में बाइक डिवाइडर से टकरा गई और फिर बाईं ओर चल रही एक बस से जा भिड़ी.

'मेरा हीरे जैसा बच्चा चला गया'

हादसे के बाद से नवजोत के परिवार में मातम पसरा हुआ है. बिलखते हुए नवजोत की मां गुरपाल कौर ने कहा-  मेरा हीरे जैसा बच्चा चला गया. बहुत बेइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ. मेरी बहू को भी बहुत चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है. वो बेहोश हो गई थी जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी. दोनों को कोई देखभाल नहीं मिली.

सम्बंधित ख़बरें

Husband wife and their son
'पापा ने फोन नहीं उठाया...'BMW हादसे में मरे अधिकारी के बेटे ने बताया क्या हुआ उस दिन 
वित्त मँत्रालय में डि1प्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा (Photo: ITG)
BMW हादसा: 13 दिन पहले मनाई मैरिज एनिवर्सरी, दो दिन बाद था एकलौते बेटे का बर्थडे 
माल ढोने वाले वैन से नवजोत सिंह को ले गए थे अस्पताल (Photo: Screengrab)
BMW के नीचे पड़ी थी बाइक, खून से लथपथ थे डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत, एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो 
delhi police gangster
दिल्ली-NCR में गैंगस्टर्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुलेटप्रूफ गाड़ी, लग्जरी कारें और कैश बरामद 
दिल्ली के जवाहर भवन में हुई इस संगोष्ठी में सीनियर वकील और कई कार्यकर्ता शामिल हुए
दिल्ली: जवाहर भवन में 'कानून का शासन' विषय पर चर्चा, वकीलों से इंसाफ के लिए आगे आने की अपील 

'कभी बाइक से नहीं जाता, उस दिन सोचा बाइक से चलूं'

उन्होंने आगे कहा- अस्पताल में मेरे बच्चे को ऐसे फेंका जैसे लावारिस हो. बीएमडब्लू का रौब दिखाना कोई अच्छी बात नहीं. मैं चाहती हूं कि गाड़ी ड्राइव करने वाली महिला को सजा मिले. मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा, दो महीने में उसका प्रमोशन होने वाला था. नवजोत की मां ने कहा- कभी बाइक से नहीं जाता, उस दिन सोचा बाइक से चलूं. बेटे बहू दोनों ने हेलमेट लगाया था लेकिन ये सब क्या हो गया.

Advertisement

'पापा ने फोन ही नहीं उठाया'
 
इसके पहले नवजोत के बेटे नवनूल सिंह ने हादसे वाले दिन के बारे में बताया था कि जब में अपने दोस्त के पास से घर पहुंचा तो मां पापा बंग्ला साहिब गए हुए थे. मैंने फोन तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. मैंने यही समझा कि शायद बाइक ड्राइव कर रहे होंगे लेकिन कुछ ही समय में खबर आई कि उनका एक्सिडेंट हुआ है.

बता दें कि BMW कार चला रही थी महिला का नाम गगनदीप है. गगनदीप खुद भी नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और कार जब्त कर ली 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement