Delhi Unlock: डेढ़ महीने बाद फिर दौड़ पड़ी मेट्रो, पहले ही दिन टूटे नियम

देश की राजधानी दिल्ली को कोराना की दूसरी लहर से कुछ राहत मिली है. हर रोज़ आने वाले नए मामलों की संख्या अब कुछ कम हुई है, एक्टिव केस की संख्या भी तेज़ी से घट रही है. ऐसे में सोमवार यानी 7 जून से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है.



सबसे खास बात ये है कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो भी आज खुल रही है. करीब डेढ़ महीने बाद लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.

नियमों का लोगों पर असर होते हुए नहीं दिखा, सोमवार सुबह ही जब मेट्रो चली तो नियम टूटे. लोग यहां अभी भी मेट्रो में खड़े होकर सवारी कर रहे हैं, जबकि कहा गया है कि पचास फीसदी लोग ट्रैवल करेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर.



दिल्ली मेट्रो के अनलॉक से जुड़ी अहम बातें...

• मई के शुरुआती हफ्ते में दिल्ली मेट्रो को रोक दिया गया था. अब फिर से ये सर्विस शुरू हुई है. अभी 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही मेट्रो चलेगी. मेट्रो के अंदर हर किसी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा.



• सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सिर्फ आधी ट्रेनें ही सर्विस में आएंगी. अभी मेट्रो पांच से पंद्रह मिनट के अंतर पर स्टेशन से दौड़ेंगी.

Public Service Announcement



In the wake of revised guidelines issued today by the Govt. of NCT of Delhi; on the extension of Curfew in Delhi for the containment of Covid-19, the Delhi Metro services will be resumed for general public from 7th June with 50% seating capacity only. pic.twitter.com/jaJ2xLpMvm