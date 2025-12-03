Delhi MCD Bypoll Result 2025 LIVE: 12 सीटों पर आएगा दिल्ली का जनादेश, रेखा गुप्ता सरकार की पहली परीक्षा, रेस में AAP-बीजेपी-कांग्रेस

6:55 AM (एक घंटा पहले)

Delhi MCD Counting LIVE: आज आएंगे 12 वार्डों के नतीजे, कम मतदान से बढ़ी हलचल

Posted by :- Sakib

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज यानी बुधवार को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. ये नतीजे मुख्य प्रतिद्वंद्वी बीजेपी और आप (AAP) की पकड़ को दर्शाएंगे, साथ ही कांग्रेस के लिए भी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका होगा. सबकी निगाहें शालीमार बाग बी और द्वारका बी जैसे महत्वपूर्ण वार्डों पर टिकी हैं.

दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम अपनी पिछली संख्या नौ से बढ़ाकर कम से कम 10 कर लेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रचार के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई, जिसका फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अन्य दलों के नेताओं ने कहा कि कम वोट प्रतिशत का असर कई वार्डों के नतीजों पर पड़ सकता है. इस उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 38.51 प्रतिशत रहा, जबकि 2022 में एमसीडी के 250 वार्डों के चुनावों में यह 50.47 प्रतिशत था.

सभी की निगाहें खास तौर पर शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्डों के नतीजों पर टिकी रहेंगी. शालीमार बाग बी वार्ड बीजेपी की मौजूदा पार्षद रेखा गुप्ता के विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुआ था. द्वारका बी वार्ड पहले पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के पास था. दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार नौ महीने से सत्ता में है और प्रदूषण, बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सहित विभिन्न मुद्दों पर उसका कामकाज और प्रतिक्रिया का चुनावी परीक्षण होगा.

राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली ने वोटों की गिनती के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. मतगणना के लिए 10 केंद्र स्थापित किए गए हैं. आयोग के एक बयान में कहा गया है कि कंझावला, पीतमपुरा, भारत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोले मार्केट, पुष्प विहार और मंडवाली में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. हर केंद्र विशिष्ट वार्डों की मतगणना संभालेगा, जहां स्ट्रांग रूम सुविधाएं और सुरक्षित प्रवेश-निकास प्रोटोकॉल मौजूद हैं. मतगणना के दिन लगभग 1,800 दिल्ली पुलिस कर्मी और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात रहेंगी.

