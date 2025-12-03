scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi MCD Bypoll Result 2025 LIVE: 12 सीटों पर आएगा दिल्ली का जनादेश, रेखा गुप्ता सरकार की पहली परीक्षा, रेस में AAP-बीजेपी-कांग्रेस

aajtak.in | नई दिल्ली | 03 दिसंबर 2025, 7:49 AM IST

Delhi MCD Bypoll Result 2025 LIVE Updates: दिल्ली MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव का रिज़ल्ट आज आएगा. इस चुनाव में 38.51% वोटिंग हुई है. 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. शांतिपूर्ण मतदान के बीच यह उपचुनाव विधानसभा चुनाव बाद दिल्ली की राजनीतिक हवा का पहला बड़ा टेस्ट माना जा रहा है.

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का आज आएगा रिजल्ट (Photo: ITG) दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का आज आएगा रिजल्ट (Photo: ITG)

Delhi MCD Bypoll Result 2025 Latest Updates: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) के 12 वार्ड के लिए हुए मतदान का आज रिजल्ट आने वाला है. चुनाव में कुल 38.51 परसेंट वोटिंग हुई है. इन वार्ड में मुंडका, शालीमार बाग-B, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका B, ढिचाउ कलां, नारायणा, संगम विहार A, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं. कुल 51 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 26 महिलाएं और 25 पुरुष हैं. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रोसेस शांति के साथ और बिना किसी शिकायत के पूरा हो चुका है. 

इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद, यह उपचुनाव दिल्ली के पॉलिटिकल मूड का पहला बड़ा टेस्ट माना जा रहा है. 

चुनाव नतीजों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें...

7:49 AM (20 मिनट पहले)

Delhi MCD Counting LIVE: अलग-अलग सीटों पर किससे हो रहा किसका मुकाबला?

Posted by :- Sakib

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. तीनों दलों ने सियासी समीकरण के लिहाज से अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे. बीजेपी के सामने अपने कोटे की सीटें बचाने की टेंशन है तो वहीं, आम आदमी पार्टी अपनी सीटों के साथ दूसरी सीटें जीतकर यह दिखाना चाहती है कि दिल्ली में अभी भी उसका असर कायम है.

  1. मुंडका सीट: कांग्रेस से मुकेश, बीजेपी से जयपाल सिंह दराल और आम आदमी पार्टी से अनिल लाकड़ा मैदान में हैं.

  2. शालीमार बाग-बी सीट: कांग्रेस से सरिता कुमारी, बीजेपी से अनीता जैन और आम आदमी पार्टी से बबीता अहलावत हैं.

  3. अशोक विहार सीट: कांग्रेस से विशाखा रानी, बीजेपी से वीना असीजा और आम आदमी पार्टी से सीमा विकास गोयल मैदान में हैं.

  4. द्वारका-बी सीट: कांग्रेस से सुमिता मलिक, बीजेपी से मनीषा राजपाल सहरावत और आम आदमी पार्टी से राजबाला सहरावत हैं.

  5. चांदनी चौक सीट: कांग्रेस से अजय कुमार जैन, बीजेपी से सुमन कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी से हर्ष शर्मा मैदान में हैं.

  6. दिचाऊं कलां सीट: कांग्रेस से रश्मि शर्मा, बीजेपी से रेखा रानी और आम आदमी पार्टी से केशव चौहान मैदान में हैं.

  7. नारायणा सीट: कांग्रेस से मनोज तंवर, बीजेपी से डॉ. चन्द्रकान्ता शिवानी और आम आदमी पार्टी से राजन अरोड़ा मैदान में हैं.

  8. संगम विहार-ए सीट: कांग्रेस से सुरेश चौधरी, बीजेपी से शुभ्रजीत गौतम और आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा मैदान में हैं.

  9. दक्षिणपुरी सीट: कांग्रेस से विक्रम, बीजेपी से रोहिणी राज और आम आदमी पार्टी से राम स्वरूप कनौजिया मैदान में हैं.

  10. ग्रेटर कैलाश सीट: कांग्रेस से शिक्षा कपूर, बीजेपी से अंजुम मंडल और आम आदमी पार्टी से ऐशना गुप्ता मैदान में हैं.

  11. विनोद नगर सीट: कांग्रेस से विनय शंकर दुबे, बीजेपी से सरला चौधरी और आम आदमी पार्टी से गीता रावत मैदान में हैं.

  12. चांदनी महल सीट: कांग्रेस से कुंवर शेखजाद अहमद, बीजेपी से सुनील शर्मा, आम आदमी पार्टी से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी और अन्य से इमरान मैदान में हैं.

6:55 AM (एक घंटा पहले)

Delhi MCD Counting LIVE: आज आएंगे 12 वार्डों के नतीजे, कम मतदान से बढ़ी हलचल

Posted by :- Sakib

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज यानी बुधवार को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. ये नतीजे मुख्य प्रतिद्वंद्वी बीजेपी और आप (AAP) की पकड़ को दर्शाएंगे, साथ ही कांग्रेस के लिए भी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका होगा. सबकी निगाहें शालीमार बाग बी और द्वारका बी जैसे महत्वपूर्ण वार्डों पर टिकी हैं.

दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम अपनी पिछली संख्या नौ से बढ़ाकर कम से कम 10 कर लेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रचार के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई, जिसका फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अन्य दलों के नेताओं ने कहा कि कम वोट प्रतिशत का असर कई वार्डों के नतीजों पर पड़ सकता है. इस उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 38.51 प्रतिशत रहा, जबकि 2022 में एमसीडी के 250 वार्डों के चुनावों में यह 50.47 प्रतिशत था.

सभी की निगाहें खास तौर पर शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्डों के नतीजों पर टिकी रहेंगी. शालीमार बाग बी वार्ड बीजेपी की मौजूदा पार्षद रेखा गुप्ता के विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुआ था. द्वारका बी वार्ड पहले पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के पास था. दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार नौ महीने से सत्ता में है और प्रदूषण, बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सहित विभिन्न मुद्दों पर उसका कामकाज और प्रतिक्रिया का चुनावी परीक्षण होगा.

राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली ने वोटों की गिनती के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. मतगणना के लिए 10 केंद्र स्थापित किए गए हैं. आयोग के एक बयान में कहा गया है कि कंझावला, पीतमपुरा, भारत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोले मार्केट, पुष्प विहार और मंडवाली में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. हर केंद्र विशिष्ट वार्डों की मतगणना संभालेगा, जहां स्ट्रांग रूम सुविधाएं और सुरक्षित प्रवेश-निकास प्रोटोकॉल मौजूद हैं. मतगणना के दिन लगभग 1,800 दिल्ली पुलिस कर्मी और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात रहेंगी.
 

Advertisement
Advertisement