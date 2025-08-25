scorecardresearch
 

दिल्ली: पार्क में युवक ने किया सुसाइड... पेड़ से लटका मिला शव

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क इलाके में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक का शव पेड़ से लटका मिला. युवक की पहचान मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी निवासी तरुण के रूप में हुई है.

दिल्ली में युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क इलाके में रविवार रात एक 20 वर्षीय युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी निवासी तरुण उर्फ ​​बबली जाट के रूप में हुई है.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर रात करीब 10.25 बजे घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई. कॉलर, नेहरू प्लेस निवासी 25 वर्षीय भोला ने पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर जांच अधिकारी ने शव को एक पेड़ से लटका हुआ पाया, जबकि मृतक के परिवार के सदस्य पहले से ही वहां मौजूद थे.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तरुण रविवार शाम करीब 5 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. देर शाम उसका शव पार्क में मिला. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे पार्क में पहुंचे तो एक युवक का शव लटका मिला. जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

