दिल्ली: चीन से पार्ट्स, स्क्रैप से मदरबोर्ड, बदल देते थे IMEI नंबर, अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़

दिल्ली के करोल बाग थाना क्षेत्र में ऑपरेशन 'CyberHawk' के तहत पुलिस ने एक बड़े अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टैंपरिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है. छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 1826 मोबाइल फोन, हजारों बॉडी पार्ट्स, IMEI स्कैनर, सॉफ्टवेयर और लैपटॉप बरामद किए गए. दो साल से संचालित यह नेटवर्क पुरानी मदरबोर्ड खरीदकर नए पार्ट्स से अवैध मोबाइल बनाता था. पुलिस सप्लाई चेन और खरीदारों की जांच में जुटी है.

अवैध मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश (Photo: Screengrab)
अवैध मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश (Photo: Screengrab)

देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन 'CyberHawk' के तहत एक बड़े और संगठित मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टैंपरिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़

पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1,826 मोबाइल फोन, हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स, एक लैपटॉप, IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनर और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस इसे टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है.

करोल बाग थाना बीते 15 दिनों से क्षेत्र में मोबाइल से जुड़े अवैध कारोबारों पर निगरानी रख रहा था. इसी दौरान पुलिस को गली नंबर 22, बीदनपुरा स्थित एक बिल्डिंग में चल रही अवैध मोबाइल असेंबलिंग यूनिट के बारे में पुख्ता सूचना मिली. सूचना के मुताबिक, आरोपी पुरानी मदरबोर्ड का उपयोग कर नए बॉडी पार्ट्स के साथ मोबाइल तैयार करते थे और फिर विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए उनमें नई IMEI डालते थे.

सॉफ्टवेयर के जरिए बदल देते थे IMEI नंबर

20 नवंबर 2025 को आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज़ के 4th फ्लोर पर छापा मारा गया. यहां पांच लोग मोबाइल असेंबलिंग और IMEI बदलने के कार्य में लगे मिले. पुलिस ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान  अशोक कुमार (फैक्ट्री मालिक)  रामनारायण, धर्मेंद्र कुमार, दिपांशु, दीपक के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो स्क्रैप डीलर्स से पुरानी मदरबोर्ड खरीदते थे, जबकि नए बॉडी पार्ट्स चीन से मंगाए जाते थे. 

दो साल से यह नेटवर्क चुपचाप चल रहा था और अवैध मोबाइल स्थानीय बाजार में बेचे जाते थे. आरोपी 'WriteIMEI 0.2.2' सॉफ्टवेयर के जरिए फोन में नई IMEI डालते थे जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था. पुलिस अब सप्लाई चेन, चीन से पार्ट्स की खरीद, वितरण नेटवर्क और खरीदारों पर कार्रवाई के लिए आगे जांच कर रही है.

 

