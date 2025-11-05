scorecardresearch
 

दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी की हत्या का राज खुला, आरोपी गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद

दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के सहायक अभियंता सुरेश कुमार राठी की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लूटे गए जेवर और नकदी बरामद कर ली गई है. आरोपी ने घर में घुसकर लूट के बाद हत्या की थी. सीसीटीवी और तकनीकी जांच ने पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई.

हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: Representational)
दिल्ली के रोहिणी जिले में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. बीगमपुर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतक की पहचान 59 वर्षीय सुरेश कुमार राठी के रूप में हुई थी, जो दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियंता थे. उनकी हत्या 31 अक्टूबर की रात घर में घुसकर लूटपाट के दौरान की गई थी.

पुलिस के अनुसार, हत्या का मामला दर्ज होने के बाद कई टीम बनाई गईं. जांच टीमों ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली और आरोपी की पहचान बंटी पुत्र दिवान सिंह के रूप में हुई. आरोपी 44 वर्ष का है और अमन विहार के लखी राम पार्क इलाके का रहने वाला है.

लूटपाट के इरादे से की गई थी हत्या

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. जांच में सामने आया कि आरोपी कुछ दिन पहले ही मृतक के संपर्क में आया था और उसने लूट की योजना बनाई थी. वारदात की रात उसने राठी की हत्या कर घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने लूटे गए सभी जेवरात और नकदी बरामद कर ली है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी तीन मामलों में शामिल रहा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है. मामला अभी जांच में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

