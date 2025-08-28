scorecardresearch
 

दिल्ली में चाकूबाजी से युवक की मौत, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक विवाद के बाद 32 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान इंदरजीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों विनोद उर्फ टिंडा और आकाश उर्फ विशाल उर्फ चुरन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है. आकाश के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं.

दिल्ली में हत्या से मची सनसनी (Photo: AI-generated)
देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले गोकलपुरी में बुधवार को हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक की पहचान 32 साल के इंदरजीत सिंह के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे पार्क में हुई, जहां इंदरजीत और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. बहस देखते-देखते हिंसक झगड़े में बदल गई और आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में घायल इंदरजीत को परिजन गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले गए. 

मामूली विवाद में हुई हत्या

पहले इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया. लेकिन इलाज के दौरान इंदरजीत की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने धारा 103(1) (हत्या) और धारा 3(5) (सामूहिक दायित्व) जोड़ दी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद उर्फ टिंडा (31) और आकाश उर्फ विशाल उर्फ चुरन (24), के रूप में हुई है. दोनों गोकुलपुर गांव के रहने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वो मृतक को पहले से जानते थे. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी आकाश का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और उस पर कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की जांच जारी है.
 

