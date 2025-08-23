10 साल से फरार ठग गोवा से गिरफ्तार, 8 राज्यों में दर्ज थे केस, 2014 से था गायब

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 10 साल से फरार चल रहे एक ठग को गोवा से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान ज्ञानेश्वर कौशिक उर्फ ज्ञान (38) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दिल्ली के खजूरी खास का रहने वाला है.

पुलिस के मुताबिक, उस पर निवेश ठगी और धोखाधड़ी के करीब 20 केस दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और राजस्थान शामिल हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी (क्राइम) विक्रम सिंह ने बताया कि 2014 में द्वारका नॉर्थ थाने में एक महिला से एक लाख रुपये की ठगी करने के बाद वह फरार हो गया था. इसके बाद अदालत ने 2023 में उसे घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया.

पुलिस को सूचना मिली कि वह गोवा के नॉर्थ गोवा जिले के पोरवोरिम इलाके में 'अनिल जायसवाल' नाम से रह रहा है. दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से दो दिन तक उसकी निगरानी की और 19 अगस्त को उसे पकड़ लिया.

जांच में सामने आया कि ज्ञानेश्वर ने करियर की शुरुआत एक टेलीकॉलर के रूप में की थी, जहां वह बीमा पॉलिसी बेचता था. बाद में उसने निवेश योजनाओं के नाम पर कंपनी खोली और लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पे.

पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों ने कॉल सेंटर चलाकर देशभर के लोगों को निशाना बनाया. 2016 में उसे पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस ने भी एक धोखाधड़ी केस में पकड़ा था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से अपराध का रास्ता पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ज्ञानेश्वर ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ सालों से गोवा के प्रीमियम होटल और सर्विस अपार्टमेंट में रहकर पुलिस से बचता रहा. पुलिस अब उसके सहयोगियों की पहचान कर रही है और ठगी से जुड़े पैसों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

