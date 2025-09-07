scorecardresearch
 

Feedback

बस्तियां डूबी, घरों में पानी, मुसीबत में हजारों जिंदगियां... दिल्ली में अभी भी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही यमुना

दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 205.59 मीटर पर पहुंचा है, हालांकि यह अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है. हथिनी कुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से पानी का डिस्चार्ज जारी है, लेकिन स्तर में गिरावट से बाढ़ का खतरा कम हुआ है.

Advertisement
X
मयूर विहार इलाके में पानी राहत कैंप तक पहुंच गया है. (Photo- ITG)
मयूर विहार इलाके में पानी राहत कैंप तक पहुंच गया है. (Photo- ITG)

दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है और राजधानी को राहत की उम्मीद बंधी है. रविवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जल स्तर 205.59 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. मयूर विहार में राहत कैंप लगाए गए हैं, जहां यमुना किनारे रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया है.

हथिनी कुंड बैराज से 51,857 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 73,280 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,48,868 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. पानी के डिस्चार्ज में कमी और जल स्तर में गिरावट से बाढ़ का खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

The flood crisis in Delhi intensifies, relief efforts ongoing.
डूबे राहत कैंप, रेस्क्यू में उतरी नाव... देखें दिल्ली में यमुना से तबाही का मंजर 
delhi yamuna level danger till now
Delhi: यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन डेंजर लेवल से ऊपर 
धोती-कुर्ता पहनकर पहुंचा था चोर. (Photo: Screengrab)
धार्मिक अनुष्ठान और सैकड़ों श्रद्धालु... धोती-कुर्ता पहनकर कौन ले गया एक करोड़ का कलश? 
Flood devastation from Delhi to Bihar, Yamuna water levels at record high.
सिर्फ बदले साल, हालात वही... दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप ने तोड़ा 47 साल पुराण रिकॉर्ड 
rekha gupta
फ्री बिजली, सिंगल-विंडो से NOC... रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों के लिए दिल्ली में बड़े ऐलान 

यह भी पढ़ें: उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही, पंजाब में 43 मौतें... हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद, हिमाचल-उत्तराखंड और J&K में भूस्खलन से भारी नुकसान

Advertisement
यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाके में पानी घुस गया. बस्तियों लोगों की परेशानी बढ़ गई. (Photo- fotofind)

मयूर विहार इलाके में हालात ऐसे हैं कि अब राहत कैंपों तक भी पानी पहुंच चुका है, जिससे यहां रह रहे लोग दिक्कत में पड़ गए हैं. वहीं मॉनेस्ट्री इलाके में हालात ज्यादा गंभीर हैं. यहां राहत पहुंचाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. घाटों से लेकर रिहायशी बस्तियों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बाढ़ वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

तस्वीरें साफ बताती हैं कि यमुना के जलस्तर में गिरावट के बावजूद परेशानी खत्म नहीं हुई है. जिन इलाकों में पानी भर चुका है, वहां से लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम जारी है. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

यह भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी... पंजाब के 1900 गांव डूबे, दिल्ली की भी कई बस्तियों में भरा पानी

यमुना नदी उफान पर है, जिससे यमुना घाट के पास स्थित एक मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गया. (Photo- PTI)

यमुना का पानी को हो रहा कम, लेकिन खतरा टला नहीं

Advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलस्तर लगातार घटता रहा तो अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है. हालांकि अभी जलस्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि बाढ़ का खतरा पूरी तरह समाप्त माना जाए. फिलहाल दिल्ली में लोग बाढ़ की आफत से जूझ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यमुना जल्द ही डेंजर लेवल से नीचे बहने लगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement