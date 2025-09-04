scorecardresearch
 

Feedback

'पता करें LG साहब के पास स्टेनो और प्रिंटर है?', AAP ने कसा तंज, कहा- दिल्ली की बाढ़ पर CM को अब क्यों नहीं लिखते पत्र

यमुना का जलस्तर गुरुवार को पुराना रेलवे पुल (ओल्ड रेलवे ब्रिज) पर 207.46 मीटर दर्ज किया गया और अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि धीरे-धीरे पानी उतरना शुरू होगा. हालांकि, बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है. दिल्ली सचिवालय के आसपास तक पानी पहुंच गया है. मयूर विहार फेज़-1 के राहत शिविर भी डूब गए.

Advertisement
X
AAP ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी सरकार ने नालों और यमुना की डिसिल्टिंग का ऑडिट नहीं कराया (Photo- PTI)
AAP ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी सरकार ने नालों और यमुना की डिसिल्टिंग का ऑडिट नहीं कराया (Photo- PTI)

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और निचले इलाकों में पानी भरने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं. राहत और बचाव कार्य तेज़ी से जारी हैं, लेकिन बाढ़ की त्रासदी के बीच राजधानी की सियासत भी गरमा गई है. आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा पिछले साल तक उपराज्यपाल लगातार चिट्ठियों और बयानों के जरिए बाढ़ प्रबंधन पर सवाल उठाते थे, लेकिन इस बार वे मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहे.

आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, “कृपया पता करें कि क्या LG साहब के पास अभी भी स्टेनो और प्रिंटर है? पिछले साल तक तो वे लगातार दिल्ली के सीएम को चिट्ठियां लिखते थे. अब क्यों चुप हैं?”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने नालों और यमुना की डिसिल्टिंग का ऑडिट नहीं कराया. भारद्वाज ने सवाल उठाया, “पिछले वर्ष तक LG कहते थे कि यमुना की डिसिल्टिंग नहीं हुई. अब क्या कहेंगे LG? और अब तक बाढ़ में नज़र क्यों नहीं आए LG?”

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News Yamuna
सड़क, बाजार, मंदिर... दिल्ली में जगह-जगह भरा यमुना का पानी; देखें ब्रेकिंग न्यूज 
New GST slabs implemented, many states in distress due to floods.
देश में यमुना का कहर, पंजाब बाढ़ से बेहाल; देखें शतक आजतक  
delhi yamuna flood
नदी में कॉलोनियां या कॉलोनी में नदी? दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी किसकी, कैसे थमेगी तबाही 
A flooded residential area in New Delhi after the Yamuna river breached limits. (Photo: PTI)
बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल... न रिंग रोड बचा, न CM दफ्तर और न यमुना के घाट, Photos 
Ek or ek Gyarah Yamuna Delhi
बाढ़ का पानी जगह-जगह घुसा, कैसे थमेगी तबाही? देखें एक और एक ग्यारह 

इस बीच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में जुट जाएं. उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी है.

Advertisement

207 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर

बता दें कि यमुना का जलस्तर गुरुवार को पुराना रेलवे पुल (ओल्ड रेलवे ब्रिज) पर 207.46 मीटर दर्ज किया गया और अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि धीरे-धीरे पानी उतरना शुरू होगा. हालांकि, बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है. दिल्ली सचिवालय के आसपास तक पानी पहुंच गया है. मयूर विहार फेज़-1 के राहत शिविर भी डूब गए. मठ बाजार, यमुना बाजार और कश्मीरी गेट के पास श्री मर्घट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक पानी आ गया.

निगमबोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट में भी पानी घुसने से अंतिम संस्कार में दिक्कतें हो रही हैं. गीता कॉलोनी श्मशान घाट के संचालक संजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली और लकड़ियां पानी में खराब हो गई हैं. मजबूरी में अंतिम संस्कार सड़क पर ही किए जा रहे हैं.

राजस्व विभाग के मुताबिक अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों को टेंटों में और 2,000 से ज्यादा को स्थायी आश्रयों में शिफ्ट किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement