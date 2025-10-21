scorecardresearch
 

दिल्ली: मालिक से बदला लेने के लिए ड्राइवर ने उसके 5 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

दिल्ली के नरेला इलाके में 5 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि बच्चे के पिता का ड्राइवर था. पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर नीतू ने बदले की भावना से मासूम का अपहरण कर ईंट और चाकू से हत्या कर दी. आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में कई टीमों को भेज चुकी है.

5 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. (Photo: Representational)
दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. पांच साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी नीतू नाम का ड्राइवर बच्चे के पिता के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करता था.

बदले की भावना में दी वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार की रात नीतू और एक अन्य ड्राइवर वसीम के बीच शराब के नशे में झगड़ा हुआ था. जब यह बात बच्चे के पिता तक पहुंची तो उन्होंने बीच-बचाव करते हुए नीतू को दो-चार थप्पड़ मार दिए. इसी बात से नाराज होकर नीतू ने अगली शाम बदले की भावना में यह घिनौनी वारदात कर डाली.

खेलते समय उठा ले गया बच्चा
मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस को बच्चे के लापता होने की सूचना मिली. परिजनों ने बताया कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया. परिवार और मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को खबर दी गई.

नीतू के कमरे से मिला बच्चे का शव
तलाशी के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों ने नीतू के किराए के कमरे में जांच की, जहां बच्चे का शव बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार, नीतू ने बच्चे को ईंट और चाकू से मार डाला था. कमरे के अंदर खून के धब्बे और खून से सने कपड़े भी मिले हैं.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. डीसीपी (आउटर नॉर्थ) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि नीतू को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. तकनीकी निगरानी, स्थानीय मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है.

इलाके में गम और गुस्से का माहौल
घटना से पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है. लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

