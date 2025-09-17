दिल्ली में ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 12 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन ज़ब्त की है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. पुलिस के अनुसार मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में 3.1 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की गई. जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है.

वहीं, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भी दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से लगभग 2.55 करोड़ रुपये की स्मैक बरामद की गई. शामली के पुलिस अधीक्षक एन पी सिंह ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कैराना के एसएचओ एस पी अत्री के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने सोमवार रात एक कार को रोका और उसमें सवार लोगों से 2.55 किलोग्राम स्मैक बरामद की.

एसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उस्मान और इंसार के रूप में हुई है. उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी बरेली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ड्रग्स की आपूर्ति करते थे.

फिलहाल रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब पुलिस ने तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. बीते सप्ताह भी पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था.

